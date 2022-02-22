Зеленский ответил на вопрос о "требованиях" главарей "Л/ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования главарей "Л/ДНР" об отводе украинских военных с Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", - отметил президент.

Как известно, сегодня в "ЛНР" призвали Украину "добровольно" отвести войска, поскольку оккупанты считают своей территорией всю Луганскую область.

Позже лидер сепаратистов Денис Пушилин также заявил, что границы "ДНР" будут в пределах Донецкой области.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.