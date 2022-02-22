Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования главарей "Л/ДНР" об отводе украинских военных с Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", - отметил президент.
Как известно, сегодня в "ЛНР" призвали Украину "добровольно" отвести войска, поскольку оккупанты считают своей территорией всю Луганскую область.
Позже лидер сепаратистов Денис Пушилин также заявил, что границы "ДНР" будут в пределах Донецкой области.
Признание Путиным "ЛДНР"
Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".
Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России
Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.
Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.