Оккупанты планируют активизировать свои действия на берегу бывшего Каховского водохранилища, – Волошин

По словам военного, враг стремится подойти как можно ближе к Орехову.

Российские оккупанты разрабатывают планы по активизации своих действий на нескольких участках в Запорожской области, на Ореховском направлении, в частности на берегу бывшего Каховского водохранилища, дамбу которого захватчики взорвали летом 2023 года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

"Противник на Ореховском направлении проводит перегруппировку для того, чтобы возобновить свои активные штурмовые действия, особенно на двух участках фронта. Это участки на берегу бывшего Каховского водохранилища, где расположены населенные пункты Степногорск, Приморское, Плавни. А также будет пытаться продвигаться к Орехову, стремясь подойти и закрепиться в окрестностях этого города", – рассказал Волошин.

Видео дня

Как отметил военный, это, по данным украинской разведки, планы врага.

Кроме того, по его словам, противник активно применяет различные виды вооружения, в частности, чаще всего – дроны-камикадзе. Например, за последние сутки на юге Украины было зафиксировано более 2200 таких ударов. Кроме того, враг активно применяет авиацию – всего нанесено 31 авиаудар с применением более 70 кассетных бомб и почти полутора десятков различных ракет.

Волошин об угрозе для Запорожья

Как писал УНИАН, ранее представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне увеличивают дальность средств поражения, из-за чего усилилась угроза для города Запорожья.

Речь шла о том, что противник находится от Запорожья примерно в 30–35 км. Силы обороны на Ореховском направлении, которое ближе всего к городу, провели активные действия. По словам Волошина, там удалось оттеснить врага с некоторых позиций и восстановить контроль над ними. Однако угроза для Запорожья усилилась, поскольку противник увеличивает дальность своих средств поражения – FPV-дронов, дронов на оптоволокне и т. п.

Вас также могут заинтересовать новости: