Президент отметил, что депутаты должны поддержать рабочий закон о мобилизации.

Информационные диверсии Российской Федерации по поводу мобилизации сработали в Украине и это большая угроза. Россиянам удалось показать, что украинцы не готовы защищать собственное государство.

"Сейчас такие глупые люди думают о собственных рейтингах. Никаких рейтингов нет. Есть один только приоритет - Украина. Если мы не сохраним Украину, ни у кого из тех или иных политиков не будет никакого будущего. Опять-таки, российская пропаганда в этом направлении сработала. И они подняли вопрос мобилизации. Они поняли чувствительность этого вопроса, подняли его в украинском обществе и на Западе. И он сработал. Этот вопрос начал делить общество на тех, кто за, на тех, кто против. На военных и гражданских. Это большая ошибка", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

По его словам, депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму, а поддержать рабочий закон про мобилизацию.

"В противном случае, то, о чем мы сегодня говорили о резервах, о нашем войске, то за резервы будут отвечать не военное командование, а парламент Украины. А это, я считаю, недопустимо. Времени для того, чтобы проголосовать, было достаточно. Даже с избытком",- отметил украинский лидер.

При этом он указал, что главное, что россиянам удалось - поднять вопрос о том, что украинцы не готовы дальше защищать государство.

"Они подняли вопрос на Западе так, что сегодня Запад спрашивает нас, почему мы не хотим мобилизации, почему парламент не хочет голосовать, и для чего нам тогда помощь? Это главный акцент, который был в дезинформационной программе россиян. И еще раз, к сожалению, подчеркну, к сожалению, но это россиянам удалось сделать. Эту ошибку надо исправить", - резюмировал Зеленский.

Закон о мобилизации - последние новости

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, когда законопроект о мобилизации внесут Раду. Он отметил, что документм прошел обсуждение в профильном комитете.

Позже народный депутат Ярослав Железняк отметил, что подготовка таблицы ко второму чтению продолжится в понедельник и, возможно, во вторник на следующей неделе, 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения, а 11-го финальное голосование.

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