Американский президент недоволен тем, что Пекин хочет жестко контролировать экспорт редкоземельных материалов.

Торговая война между Китаем и США, вероятно, может перейти на новый уровень эскалации. Это следует из заявления Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Китай начал рассылать письма другим странам, в которых предупредил о решении взять под жесткий контроль экспортные поставки редкоземельных материалов.

Трамп считает, что решение Китая может заблокировать глобальные рынки и "сделает жизнь трудной практически для каждой страны в мире, особенно для Китая".

Видео дня

"Нельзя допускать, чтобы Китай держал мир "в заложниках", но, похоже, это была их плановая стратегия уже давно (...) Весьма зловещий и враждебный шаг, мягко говоря", – написал президент США.

Он отметил, что у США "тоже есть монопольные позиции", причем "гораздо более сильные и масштабные", чем у Китая. Трамп уверяет, что до сих пор он сдерживался в своей торговой политике относительно Китая, но теперь намерен действовать жестче.

"Я буду вынужден, как президент США, финансово противодействовать их шагу. На каждый элемент, который они смогли монополизировать, у нас есть два. Я никогда не думал, что дело дойдёт до этого, но, возможно, как и во всех делах, пришло время. В конечном счёте, хотя это может быть болезненно, это окажется очень полезным для США", – говорится в заявлении Трампа.

По его словам, сейчас рассматривается вариант "масштабного" увеличения тарифов на китайские товары, поступающие в США. Но "есть и многие другие контрмеры, которые также находятся под серьёзным рассмотрением", заявил президент США.

Торговая война США и Китая

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных материалов. Теперь даже иностранные компании обязаны получать разрешение Пекина на экспорт своей продукции, если в ней использованы редкоземельные элементы китайского происхождения.

Также сегодня стало известно, что администрация Трампа хочет запретить китайским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в США, летать над территорией России. Так Белый дом хочет лишить китайцев преимущества, поскольку Кремль ранее запретил американским компаниям летать над российской территорией, лишив их короткого маршрута между США и Китаем.

