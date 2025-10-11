Один трейдер поставил около 70 000 долларов на победу Мачадо всего за несколько часов до того, как официальные лица должны были объявить о своём решении.

Норвежские чиновники, ответственные за присуждение Нобелевской премии мира, расследуют информацию о резком росте онлайн-ставок на лауреата этого года, что указывает на возможную утечку информации. Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что ставки на лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, удостоенную Нобелевской премии мира 2025 года за борьбу за демократию, резко возросли на сайте Polymarket вскоре после полуночи по норвежскому времени, согласно информации на его сайте. Секретный комитет из пяти человек принял решение в понедельник.

"Мы относимся к этому очень серьёзно. Похоже, мы стали жертвой мошенника, который хочет заработать на нашей информации", - сказал Кристиан Берг Харпвикен, директор Норвежского Нобелевского института.

Один трейдер поставил около 70 000 долларов на победу Мачадо всего за несколько часов до того, как официальные лица должны были объявить о своём решении. Этот инвестор, открывший счёт на Polymarket только в этом месяце и никогда не использовавший его для ставок на других рынках, в итоге получил около 30 000 долларов прибыли. По данным Finansavisen, три счёта на Polymarket, которые в основном ставили на Мачадо, принесли совокупную прибыль около 90 000 долларов.

Интересно, что платформа позволяет пользователям делать ставки на исход реальных событий, начиная от спортивных игр и экономических решений и заканчивая самым популярным треком с последнего альбома Тейлор Свифт. В прошлом платформа подвергалась критике за предложение рынков в этически неоднозначных областях, таких как время смерти Папы Франциска.

На крупных рынках прогнозов трейдеры покупают акции "да" или "нет", отслеживая исход события. Объём покупки и продажи этих инструментов определяет подразумеваемую вероятность - и, следовательно, цену - каждого исхода в любой момент времени.

Харпвикен из Нобелевского института заявил, что не помнит подобных случаев, связанных с премией мира, хотя около 15 лет назад были "некоторые утечки, когда больше людей имели информацию о победителях до объявления". Он сказал:

"Мы внимательно изучим ситуацию, чтобы выяснить, что произошло. Секретность для нас очень важна".

Нобелевская премия мира

В этом году Нобелевскую премию мира присудили Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

