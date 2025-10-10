Киев пережил одну из самых сложных по своим последствиям атак.

Новая атака Российской Федерации на столицу Украины может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", - написал он.

Городской голова советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов, зарядить устройства автономного питания, а также подготовить аптечку и теплые вещи.

Сейчас городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Россия атакует украинскую энергетику - главные новости

Ночью Россия атаковала объекты энергетики во многих областях Украины. Из-за этого возникли перебои со светом, были введены графики отключений. Значительные перебои со светом и транспортом наблюдали в Киеве.

По словам Виталия Кличко, энергетикам уже удалось вернуть свет для более 423 000 потребителей. В отдельных домах, где еще нет электричества, на верхних этажах может отсутствовать холодная вода. Это связано с не работающими насосами повышения давления.

Напомним, ранее киевскую власть обвинили в халатности. По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, столичная власть не обеспечила надежную защиту ТЭЦ, что привело к очень тяжелым последствиям.

