Президент ожидает, что партнеры активизируют предоставление нужных Украине средств обороны от российских атак.

Украина должна отвечать врагу. Так президент Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос УНИАН, может ли в Москве произойти блэкаут после сегодняшнего удара РФ по украинской энергетике.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы сегодня видели, что они сделали - накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - сказал Зеленский.

О системах Patriot

Кроме того, президент Украины ответил на вопрос УНИАН, осознают ли международные партнеры опасность российских массированных атаки на украинские критические объекты инфраструктуры, и ускоряют ли предоставление Украине средств противодействия таким обстрелам.

"Одна из самых сложных задач - это системы "Петриот". Прежде всего. То есть, мы понимаем количество производства баллистики в России. Понимаем, каким образом уменьшать это производство. Мы понимаем, куда надо направлять наши дальнобойные возможности, против чего, соответствующих производств, и так же понимаем, что нам нужны системы ПВО "Пэтриот"", - сказал Зеленский.

По его словам, уже нет секрета в том, что Украина ожидает две системы "Петриот" осенью. "Мы эти системы и с соответствующим комплектом ракет получим", - сказал Зеленский.

В то же время, он напомнил, что речь безусловно идет не о том десятке ПВО, который Украина ожидает от США.

"Это другие системы, о которых нам удалось договориться. Мы ожидаем тот пакет, который обещал президент Соединенных Штатов Америки. И я ожидаю, что мы можем получить соответствующие сроки поставки этих систем", - добавил Зеленский.

О поставках другого оружия

Он напомнил, что на следующей неделе делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправится в США. "Посмотрим, что мы получаем, какой фидбек. Очень ожидаем", - сказал Зеленский.

Как рассказал глава государства, он сегодня провел совещание с чиновниками по получению западной помощи.

"Все занимаются вопросами Mega deal ("Мега-сделкой" - запросом Украины к США купить оружия на около 90 млрд долларов - УНИАН), как мы называем, но самое главное - не название, а то, что там есть. Там номер один - это ПВО. Мы готовы это покупать. Мы хотим задействовать различные форматы программы. Одна из них PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины" - УНИАН), другие - это наши двусторонние соглашения по безопасности. У нас есть деньги и понимание партнеров, что надо выделять деньги на ПВО из Соединенных Штатов, и не только, но прежде всего на "Петриоты"", - сообщил Зеленский.

О замороженных активах РФ и давлении на Кремль

Также Украина очень рассчитывает на российские замороженные активы.

"Сегодня это сложно, но мы получаем позитивный сигнал об изъятии соответствующих денег. Не совсем изъятие, там другая схема. Через гарантии страны идет", - добавил Зеленский.

Он отмечал, что Россия постоянно угрожает Украине, а не желает идти на прекращение боевых действий. Президент отметил, что даже палестинская группировка ХАМАС пошла на прекращение огня с Израилем.

Как подчеркивает Зеленский, в таком случае Россию "нужно останавливать силой".

"Частично - это ПВО, но частично - это возможности нанесения дальнобойных ударов. Все эти названия вы знаете - "Томагавки" и тому подобное. Мы не боимся об этом говорить. Но не хочется, чтобы это затянулось, этот разговор. Нужны выводы и ответы. Мы очень ожидаем, что будет положительный ответ от Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужно защищать средствами ПВО 203 ключевых объекта. В то же время, таких объектов гораздо больше. К ключевым относятся объекты энергетической, газовой систем и водоснабжения.

"Это серьезный вызов. Но я уверен, что мы правильно идем, правильно движемся. Но точно хочется делать не в одиночку, а чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше словами", - подчеркнул Зеленский.

Как Зеленский угрожал Москве блэкаутом ранее

В конце сентября Зеленский сделал заявление, что международные партнеры не должны бояться помогать Украине зеркально отвечать на действия России. В частности, он отмечал, что Россия, угрожая Киеву блэкаутом, должна понимать, что и в Москве могут остаться без света.

После того в Белгороде дважды происходил блэкаут, когда на местной ТЭС происходили взрывы. Зеленский называл это ценой, которую россияне платят за продолжение войны против Украины.

