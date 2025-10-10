Речь идет о "трикладушке" Galaxy G Fold, премьера которой подтверждена до конца года.

Компания Samsung готовится представить свой первый смартфон с тройным складным дисплеєм, который будет оснащен сразу тремя аккумуляторами, как показали новые сертификационные документы, пишет TechRadar.

Смартфон будет состоять из трех сегментов, в каждом из которых находится батарейка. Такое решение позволит равномерно распределить вес по корпусу и избежать перекоса на одну из трех частей при использовании. Само собой, три аккумулятора дадут возможность увеличить автономность, что остается проблемой для складных смартфонов.

Судя по изображениям из патента, самая маленькая батарея разместится в секции с тройной камерой, средняя там, где экран, а самая большая – в центральной части. Точная емкость АКБ не раскрывается, но ожидается, что совокупная емкость превысит 5000 мАч. Также наверняка предложат и быструю зарядку (от 45 Вт).

Samsung уже подтвердила, что премьера необычного смартфона состоится до конца 2025 года. По имеющимся данным, устройство будет комплектоваться экраном 9,96-дюйма – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

К слову, Samsung уже опередили Huawei. В прошлом году китайская компания выпустила смартфон Huawei Mate XT, способный складываться втрое. А уже в сентябре этого года вышло второе поколение "трикладушки". Оценили ее в $3000.

Меж тем первая iPhone-"раскладушка" выйдет осенью 2026 года и получит уникальную комбинацию материалов корпуса. Apple будет использовать в таком айфоне комбинацию титана и алюминия.

