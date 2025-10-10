Все, что бактериям нужно для борьбы с антибиотиками - это свет и распространенный минерал.

Бактерии умеют уничтожать антибиотики, используя для этого солнечный свет и железосодержащие минералы. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в журнале Environmental and Biogeochemical Processes.

Так, группа ученых исследовала обычные почвенные бактерии Bacillus megaterium (капустная палочка) и в процессе выяснила, что эти микроорганизмы умеют взаимодействовать достаточно нетривиальным способом с минералами, содержащими железо. Бактерии используют частицы оксида железа для образования биопленки, которая ведет себя как перезаряжаемый конденсатор.

Днем, когда светит солнце, такая биопленка впитывает фотоны и накапливает электроны. Когда же наступает ночь, бактерии "разряжают" эту систему, используя сохраненную энергию для запуска химических реакций. То есть фактически речь идет о настоящей природной батарейке.

Не менее интересно то, что эти бактерии научились уничтожать антибиотики, такие как тетрациклин и хлорамфеникол. И делают они это как раз с помощью накопленного заряда фотонов и электронов.

В лабораторных экспериментах капустная палочка, "вооруженная" оксидом железа, после всего лишь часа пребывания под освещением смогла накопить заряд до 8,06 микрокулона на квадратный сантиметр. И даже после выключения света бактерии смогли нейтрализовать до 22% антибиотиков.

Учёные предполагают, что подобные системы "минерал + микроорганизм" могут играть скрытую, но важную роль в естественных энергетических циклах Земли - помогая как поддерживать жизнедеятельность экосистем, так и бороться с загрязнением окружающей среды.

