Председатель Верховной Рады отметил, что документ уже прошел все обсуждения в профильном комитете.

Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Насколько я проинформирован, этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады. Сейчас готовится таблица сравнительная ко второму чтению и я очень надеюсь, что на ближайшее заседание этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады", - акцентировал Стефанчук.

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Председатель Верховной Рады отметил, что все понимают важность законопроекта о мобилизации.

"Но мы идем, в том числе, и путем не только единого закона. Президентом был подписан законопроект, который был принят в Верховной Раде о снижении возраста мобилизационного призыва с 27 до 25 лет. Также, еще один законопроект, который был принят Верховной Радой относительно создания электронного кабинета военнообязанного. Кроме того, еще один законопроект, который также устанавливает определенные гарантии для наших военных. И сейчас мы работаем, фактически, над четвертым законопроектом - это изменения в Закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что профильный комитет в очень демократический способ и через сложные дискуссии все же завершил рассмотрение.

"Еще раз подчеркиваю, я убежден, что у нас будет потенциал на ближайшее заседание Рады вынести его в зал Верховной Рады", - резюмировал Стефанчук.

Мобилизация в Украине - детали

В Украине снизили предельный призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ ждал подписи еще от 30 мая 2023 года, вероятно из-за того, что данная норма могла войти в новый закон о мобилизации.

Также президент Украины подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, в котором среди прочего предусматривается автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Стоит отметить, что 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Ко второму чтению проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449), народные депутаты внесли более 4 тысяч поправок.

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