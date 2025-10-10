Полностью избежать эмоциональных всплесков нельзя, но ими можно управлять, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс рассказал, что стоит сделать, прежде чем отправить сообщение, о котором вы можете пожалеть.

"Мы все бывали в этой ситуации. В голове вспыхивает сообщение - резкое, отчаянное, полное эмоций - и прежде чем успеваешь осознать, большой палец уже нависает над кнопкой "отправить". Это может быть злость на партнера, забывшего о встрече, раздражение из-за коллеги, сорвавшего срок, или вспышка обиды на друга, который перешел границы. В такие моменты логика будто отключается, а эмоции берут власть. Одно неосознанное нажатие - и вернуть все назад уже невозможно", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, полностью избежать эмоциональных всплесков нельзя, но ими можно управлять. При этом Треверс перечислил три научно обоснованных способа взять паузу, осознать свои чувства и ответить так, чтобы сохранить отношения, репутацию и внутреннее равновесие:

Включите "паузу" в своей нервной системе. Прежде чем отправить эмоциональное сообщение, остановитесь и прислушайтесь к телу. Исследования показывают: когда систему переполняют гормоны стресса, вроде норадреналина и дофамина, нарушается баланс нейронов, отвечающих за рациональное мышление. В этот момент разумные цепочки "отключаются", а реактивные, эмоциональные - берут верх. Итог: вы чаще неверно трактуете чужие слова и реагируете острее, чем хотели.

Посмотрите на ситуацию со стороны. Когда тело успокоилось, включите психологическое дистанцирование. Попробуйте увидеть ситуацию как бы извне - это помогает не поддаваться эмоциям и добавить объективности. Исследования показывают: когда чувства слишком сильны, взгляд со стороны ("я" в третьем лице) помогает лучше понять происходящее и восстановить чувство значимости и контроля.

Напишите сообщение, но не отправляйте сразу. Иногда лучший способ справиться с эмоцией - выплеснуть её на экран, но не нажимать "отправить". Исследования показывают, что импульсивность нестабильна - она растет при сильных эмоциях, но уменьшается, как только уровень возбуждения снижается. Даже 20–30 минут паузы могут вернуть самоконтроль.

