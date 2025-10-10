/ фото depositphotos.com

Массированные обстрелы украинской энергетики и графики отключений света подпитали спрос украинцев на энергосберегающие товары. В то же время украинские торговые сети и онлайн-магазины уже успели воспользоваться ситуацией и повысили цены на эти ходовые позиции.

К примеру, зарядная станция, Bluetti AC 70P, которая еще в середине сентября обошлась корреспонденту УНИАН почти в 16 тысяч гривень, по состоянию на утро 10 октября, в этом же магазине стоит почти 19 с половиной тысяч гривень.

По состоянию на сейчас в этом магазине уже нельзя заказать станцию, а на других популярных интернет-площадках ее стоимость достигает почти 33 тысяч гривень.

Видео дня
Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Более мощная станция Bluetti AC180 P подорожала еще более впечатляюще. В одном из популярных интернет-магазинов, 10 августа она стоила почти 20 тысяч гривень.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

После сегодняшнего обстрела магазин уже просит за станцию почти 38 тысяч гривень.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Самая бюджетная зарядная станция Bluetti - AC 2P емкостью 230 BT еще в начале октября, по данным hotline, стоила в среднем чуть больше 7900 гривень, а 9 октября ее средняя цена взлетела уже до 10846.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Станции другого популярного бренда - Ecoflow тоже не отставали. В частности, по данным портала hotline, средняя стоимость модели EcoFlow RIVER 2 Pro в конце августа составляла чуть более 23 тысяч гривень, а уже по состоянию на 9 октября этот показатель достиг почти 28 тысяч гривень.

Другая станция бренда - EcoFlow RIVER 2 Max в одном из популярных магазинов еще 13 августа стоила почти 17 тысяч гривень.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

После сегодняшнего обстрела столицы стоимость станции составляет почти 25 тысяч. Причем маркетологи указанного магазина называют это скидкой.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Бюджетная зарядная станция EcoFlow RIVER 3 PLUS 13 августа стоила почти 11 тысяч гривень. По состоянию на 10 октября она подорожала почти до 15 тысяч гривень и уже не доступна для покупки.

Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Удары России по энергосистеме Украины - главные новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, в результате чего во многих областях имеются перебои со светом, введены графики отключений.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты атаковали Украину более 450 дронами и более 30 ракетами.

По состоянию на 14:30 аварийные отключения электроэнергии продолжались в семи областях и городе Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: