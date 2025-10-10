Российские удары по энергетике Украины отправили цены на зарядные станции в космос

Кое-где цены выросли в несколько раз.

Массированные обстрелы украинской энергетики и графики отключений света подпитали спрос украинцев на энергосберегающие товары. В то же время украинские торговые сети и онлайн-магазины уже успели воспользоваться ситуацией и повысили цены на эти ходовые позиции.

К примеру, зарядная станция, Bluetti AC 70P, которая еще в середине сентября обошлась корреспонденту УНИАН почти в 16 тысяч гривень, по состоянию на утро 10 октября, в этом же магазине стоит почти 19 с половиной тысяч гривень.

По состоянию на сейчас в этом магазине уже нельзя заказать станцию, а на других популярных интернет-площадках ее стоимость достигает почти 33 тысяч гривень.

Более мощная станция Bluetti AC180 P подорожала еще более впечатляюще. В одном из популярных интернет-магазинов, 10 августа она стоила почти 20 тысяч гривень.

После сегодняшнего обстрела магазин уже просит за станцию почти 38 тысяч гривень.

Самая бюджетная зарядная станция Bluetti - AC 2P емкостью 230 BT еще в начале октября, по данным hotline, стоила в среднем чуть больше 7900 гривень, а 9 октября ее средняя цена взлетела уже до 10846.

Станции другого популярного бренда - Ecoflow тоже не отставали. В частности, по данным портала hotline, средняя стоимость модели EcoFlow RIVER 2 Pro в конце августа составляла чуть более 23 тысяч гривень, а уже по состоянию на 9 октября этот показатель достиг почти 28 тысяч гривень.

Другая станция бренда - EcoFlow RIVER 2 Max в одном из популярных магазинов еще 13 августа стоила почти 17 тысяч гривень.

После сегодняшнего обстрела столицы стоимость станции составляет почти 25 тысяч. Причем маркетологи указанного магазина называют это скидкой.

Бюджетная зарядная станция EcoFlow RIVER 3 PLUS 13 августа стоила почти 11 тысяч гривень. По состоянию на 10 октября она подорожала почти до 15 тысяч гривень и уже не доступна для покупки.

Удары России по энергосистеме Украины - главные новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, в результате чего во многих областях имеются перебои со светом, введены графики отключений.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты атаковали Украину более 450 дронами и более 30 ракетами.

По состоянию на 14:30 аварийные отключения электроэнергии продолжались в семи областях и городе Киеве.

