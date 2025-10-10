Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00.

Автором радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет актриса Наталья Сумская. Об этом объявило Украинское радио.

Как рассказали в эфире радио член правления Общественного вещания и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько, текста радиодиктанта еще нет.

"Текста еще нет. Текст в процессе рождения. Текст появляется за несколько дней до самого события. Со всеми изменениями, уточнениями", - отметила Шелудько.

Евгения Кузнецова - украинская писательница, переводчица, доктор философии. Евгения является автором книг "Спросите Миечку", "Готовим в печали", исследования "Язык-меч: как говорила советская империя". Ее роман "Лестница" стал книгой года BBC в 2023 году и вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus в 2025-м.

Кроме того, как отметило Суспільне, Евгения переводит с английского, немецкого и испанского и имеет научную степень в области международных и межкультурных исследований. Как ученый она исследует вопросы взаимовлияния общества и медиа.

Наталья Сумская давно известна своими ролями в театре и кино. Она народная артистка, телеведущая. Сыграла в знаковых театральных постановках произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип" и др. Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотая юла" и Шевченковскую премию.

Когда будут писать диктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 - ко Дню украинской письменности и языка.

Радиодиктант транслируется:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного;

а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

Когда началась традиция радиодиктанта

Напомним, что радиодиктант проводится ежегодно - и теперь украинцы будут писать его уже в 25 раз. Начали его в 2000 году сотрудники Украинского радио.

Тексты для диктанта всегда уникальные, авторские. Они не слишком сложные, но и легкими назвать их нельзя.

После написания свою работу следует отправить на проверку обычной почтой или на электронную почту. А после проверки организаторы объявят имена тех, кто написал без ошибок.

