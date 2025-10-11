11 октября в мире проводится важное социальное событие, посвященное маленьким девочкам. У христиан в эту дату принято молиться о здоровье, а по народным приметам - много трудиться. Узнайте, что сегодня за праздник и какие у него есть обычаи - мы собрали самые важные сведения.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой праздник 11 октября в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Ранее по старому календарю в эту дату вспоминали всех монахов Киево-Печерской лавры, а также святого Харитона Исповедника. С переходом на новый стиль изменилось и то, какой сегодня церковный праздник. Это день памяти младшего апостола Филиппа и епископа Феофана Никейского. Последнему адресуют молитвы об излечении болезней и защите от врагов.
Какой сегодня праздник в мире
ООН установила на эту дату Международный день девочек, цель которого - распространить информацию о проблемах детей женского пола, особенно в развивающихся странах. В их число входят ограниченные возможности получения образования, принудительные браки, дискриминация и стереотипы.
Еще одно важное торжество наступает в сфере здравоохранения - День хосписов. Это медицинские учреждения, в которых смертельно больные люди получают достойный уход в последние недели жизни. В отличие от больниц, здесь пациентов не лечат, а оказывают психологическую помощь и облегчают боль.
Остальные известные всемирные праздники сегодня это День музыки, День донорства органов, День африканских пингвинов, День перелетных птиц, День вечеринки.
Какой сегодня праздник в Украине
Известные украинцы, чей день рождения отмечается 11 октября, это гетьман Филипп Орлик, кинорежиссер Игорь Савченко, общественный деятель и политик Владимир Яворивский, шахматист Руслан Пономарев.
Никакой праздник сегодня в Украине не наступает, но вы можете поздравить родных и знакомых девочек с их днем.
Какой праздник 11 октября в народе
Об этой дате наши предки сложили такие приметы:
- чем сильнее уродила рябина, тем больше будет снега зимой;
- ясная звездная ночь сулит морозы;
- если пошел дождь, то еще 3 недели будет сыро;
- северный ветер предвещает похолодание.
В давних верованиях праздник сегодня считался удачным для любой домашней работы. В середине осени портилась погода и дороги становились непроходимыми. Поэтому люди сидели дома и занимались уборкой, ремонтом, утеплением жилья. Женщины проводили вечера за рукоделием.
Что нельзя делать сегодня
Украинцам стоит помнить, что 11 октября - праздник, неудачный для лени, а бездельники будут наказаны. Под запретом зависть, обсуждение слухов, месть. Не стоит мусорить на природе и разводить беспорядок в жилье, а также откладывать важные дела.