При этом американские чиновники проигнорировали тот факт, что Трамп не мог ее получить по чисто процедурным причинам.

В Белом доме обиделись на Норвежский Нобелевский комитет из-за того, что Дональд Трамп не получил премию мира в этому году. Соответствующее заявление в соцсети Х сделал помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.

Он в частности обвинил Нобелевский комитет в том, что там "ставят политику выше мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не найдется никого, подобного ему, кто мог бы сдвинуть горы силой своей воли", - написал Чун.

Стоит заметить, что Дональд Трамп не мог получить нынешнюю нобелевскую премию за свою дипломатическую активность в 2025-м по чисто процедурным причинам. Как указано на официальном сайте Норвежского Нобелевского комитета, заявки на выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира подаются до 31 января года, за который присуждается премия.

Напомним, что Дональд Трамп во второй раз вступил в полномочия президента США 20 января 2025 года. При этом те дипломатические "подвиги" по завершению то ли семи, то ли уже восьми войн, которые он себе приписывает, он совершал еще позже.

Таким образом, согласно давно установленным процедурам присуждения Нобелевской премии мира, Трамп технически не мог получить премию в 2025 году. Однако теоретически он может получить ее в 2026-м, если его кандидатура будет официально выдвинута не позднее 31 января следующего года.

Нобелевская премия мира 2025 года

Как писал УНИАН, в этом году премию мира получила оппозиционный политический деятель из Венесуэлы, лидер демократических сил Мария Корина Мачадо.

В заявлении Норвежского Нобелевского комитета сказано, что премия была вручена, чтобы отметить "неустанный труд" Марии Мачадо по "продвижению демократических прав народа Венесуэлы" и за ее борьбу за "справедливый и мирный переход" Венесуэлы от текущей диктатуры к будущей демократии.

