Утром в пятницу, 10 октября, произошел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems (AES) в американском штате Теннесси, за которым последовала вторичная детонация.

Как сообщает Fox News со ссылкой на местные власти, погибли как минимум два человека и еще по меньшей мере 19 пострадавших числятся пропавшими без вести. Несколько раненых были госпитализированы.

Взрывом также повредило автомобили, которые стояли на парковке недалеко от эпицентра. Жители города Лобелвилль, расположенного в 20 минутах езды от места происшествия, рассказали, что их дома сильно трясло из-за взрыва.

Стоит отметить, что предприятие располагается на лесистом холме примерно в 80 км к западу от города Нэшвилл. Производственный комплекс AES состоял из пяти сооружений и лаборатории для оценки качества продукции. Компания, основанная в 1980 году, специализируется на разработке, производстве, транспортировке и хранении широкого спектра веществ в том числе для оборонной и аэрокосмической отраслей: гранулированных и сыпучих взрывчатых материалов, энергетических устройств, кумулятивных зарядов и др.

Важно, что клиентами компании являются в том числе военное министерство и министерство внутренней безопасности США. Армия закупала у AES, в частности, динамит, противопехотные мины и взрывной порох для снарядов крупного калибра.

Взрывы на военных заводах

Ранее в Рязанской области РФ в пороховом цехе завода "Эластик" прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. Было известно о 5 погибших. Пострадали не менее 20 человек, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Местные жители рассказали в соцсетях, что слышали громкий звук около 11:00, после чего над территорией предприятия поднялся столб дыма. Весь цех был разрушен.

