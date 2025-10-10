Под видом гражданских россияне пытаются отправлять в город свои ДРГ, говорит Юрий Федоренко.

Силы обороны Украины проводят мероприятия по стабилизации на северных и северо-западных окраинах Купянска. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко.

"Если говорить о лесистой местности на северо-западных окраинах, куда ранее проникали ДРГ противника - по состоянию на сегодня боевой порядок уплотнен, ситуация стабилизирована. Присутствия ДРГ в район населенного пункта Московка (Мирное, - УНИАН) не фиксируется. По северной окраине движение противника есть. В связи с тем, что гражданское население остается в городе, противник переодевается в гражданское, в украинский пиксель и просачивается в город", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что такие ДРГ россиян имеют несколько целей. В частности - поиск позиций Сил обороны Украины и попытки поразить логистику. Кроме того, ДРГ пытаются зайти в тыловые места и сфотографироваться со своим флагом для информационного давления.

Видео дня

"На текущий момент противник не контролирует ни одну улицу или квартал в городе Купянск. Силы обороны находятся в достаточно положительной среде, которая должна дать возможность закрыть вход в Купянск на северных и северо-западных окраинах и провести работы по зачистке врага, который маскируется, и его ДРГ", - добавил Федоренко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что несмотря на успехи Сил обороны, ситуацию в районе Доброполья называть стабилизированной еще рано. Он отметил, что оккупанты пытаются давить в районе Покровска и получить хотя бы какие-то результаты до конца осенней кампании.

В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что наступление РФ на Днепропетровщине имеет политические цели. По его словам, те силы, которые собрала Россия на этом направлении, не дают оснований россиянам надеяться на существенные успехи.

Вас также могут заинтересовать новости: