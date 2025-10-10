После трех лет постоянных ударов по украинской энергетике Россия так и не смогла погрузить Украину в темноту.

В сентябре президент Владимир Зеленский прозрачно намекал, что Украина будет зеркально отвечать на российские удары по украинской энергетике. Однако на практике симметричный ответ может быть плохим решением, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

В первую очередь аналитики предлагают подумать о том, насколько технически возможно устроить блэкаут где-то в России. Они отмечают, что сегодняшние перебои с электричеством в ряде украинских регионов стали следствием не так именно сегодняшнего ракетного удара, как в целом методических обстрелов украинской энергетики, которые Россия осуществляет с октября 2022 года.

"Представить сколько сотен крылатых и баллистических ракет, а также тысяч дальнобойных дронов на это ушло у россиян за три года вполне возможно. Хотя вряд ли получится точно посчитать", - отмечают эксперты.

Отсюда аналитики выводят второй аспект проблемы: сколько ресурсов Украине придется потратить, чтобы устроить блэкаут в России.

"Всегда надо помнить, что война - это противоборство ресурсов, а обычно выигрывает тот, кто или имеет их больше, или лучше распоряжается меньшими", - говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что Россия имеет достаточно ракет, чтобы систематически бить по украинской энергоинфраструктуре, в том числе газовой добыче, а также по оборонным предприятиям. В свою очередь Украина, имея значительно меньше ресурсов, сделала ставку на поражение российских НПЗ, поскольку их можно эффективно вывести из строя недорогим дроном с малой боевой частью. При этом эффект от ударов по НПЗ будет существенным лишь в том случае, если атаки будут постоянными, ведь россияне пытаются ремонтировать заводы.

"И теперь появляется дилемма. Разделить имеющийся и очевидно ограниченный ресурс дальнобойных средств поражения и переключить его часть на другую категорию объектов. Или продолжить бить там, где врагу больно - развивать успех. Именно поэтому решения по распределению дальнобойных средств поражения должны приниматься "холодной головой". Да и вообще, как известно, месть - это холодное блюдо", - пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что решить эту дилемму станет проще, если Украина получит дополнительный ресурс средств дальнобойного поражения. Например, американские "Томагавки", или собственные ракеты в большом количестве.

Будет ли блэкаут в Москве

Как писал УНИАН, в сентябре президент Зеленский отмечал, что Украина больше не будет молча сидеть в темноте после российских ударов по нашей энергетике. Он в частности прямо предупреждал, что блэкаут в Киеве может вызвать блэкаут в Москве.

После того россияне совершили несколько массированных обстрелов Украины, за которыми дважды происходили блэкауты в Белгороде.

Сегодня на прямой вопрос журналистов, будет ли блэкаут в Москве, Зеленский уклонился от прямого ответа, сказав лишь, что врагу нужно отвечать.

