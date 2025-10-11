Говорят, что на этом острове живет больше котов, чем людей.

В Средиземном море находится остров, где можно отдохнуть и насладиться солнцем и пляжами. Он имеет ширину всего 400 метров, а живут в нем круглый год только 50 человек. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет об острове Испании, Нуэва-Табарка, который простирается всего на 1800 метров.

Эксперты предупреждают, что на этом острове нечем заняться, кроме как загорать и плавать. Развлечений здесь тоже очень мало.

В частности председатель местной ассоциации соседей Кармен Марти отметила:

"Здесь нет общественных туалетов, нет затененных мест, туристические достопримечательности, такие как церковь или склепы стены, закрыты, башня в руинах".

Однако Табарка привлекает до 5000 туристов ежедневно в пик сезона. К этому острову легко добраться, ведь он официально является частью города Аликанте и расположен всего в нескольких километрах от берега.

Отмечается, что паромы несколько раз в день доставляют посетителей из рыбацкого порта Санта-Пола на материке.

Кроме того, была такая информация, что на этом острове живет больше котов, чем людей.

В свою очередь местные жители рассказывают, что Табарка переживает сложные времена, когда туристы уезжают.

"Были предприняты попытки сохранить остров и его наследие. В мае 2025 года город Аликанте принял новый закон, направленный на дальнейшую защиту архитектурного наследия Табарки", - отметили в Daily Mail.

