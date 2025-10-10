Эти средства будут потрачены на противодроновые системы, способные сбивать дроны в Украине.

Нидерланды выделили 200 млн евро на усиление противодронных возможностей Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, передает Bloomberg.

"Мы потратим эти средства на противодроновые системы, способные сбивать дроны в Украине, острую потребность в которых мы снова увидели прошлой ночью. Ночью здесь произошли масштабные воздушные удары, которые имели значительное влияние, поскольку они в основном были направлены на местную энергетическую инфраструктуру", - отметил он в интервью изданию, находясь в Украине.

По словам Брекельманса, нидерландские и украинские компании могут вместе увеличить производство таких дронов путем создания совместных предприятий.

Министр отметил, что такие инвестиции имеют много преимуществ, ведь таким образом "Нидерланды естественно узнают больше об этих системах и устанавливают контакты с разработчиками и производителями".

Политик добавил, что такое решение является необходимостью, поэтому "всему альянсу НАТО нужно больше" таких систем противодействия беспилотникам в ближайшие несколько лет.

"Это способ перенести опыт, полученный в Украине, в Нидерланды", - заверил Брекельманс.

Другие соглашения с европейскими странами по производству дронов

Как писал УНИАН, Великобритания будет производить дроны-перехватчики для борьбы с российскими "шахедами". Речь идет о проекте "Octopus", который сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских беспилотников", - подчеркнул министр по вопросам обороноспособности и промышленности Британии Люк Поллард.

Также, как пишет Bloomberg, Украина имеет похожее соглашение с Данией, которая создала совместное производственное предприятие, которое сейчас удовлетворяет потребности нашего государства, однако позже может оно может быть переориентировано на поставки датских вооруженных сил.

