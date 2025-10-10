Представитель центрального банка Европы считает, что лучше забрать средства агрессора, чем облагать налогом европейцев.

Европейский Союз должен объединить свои ресурсы на оборонные расходы, а также найти способы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, считает член Совета управляющих Европейского центрального банка Мартинс Казакс, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что глава латвийского центрального банка ответил, что согласен с объединением расходов. Он добавил, что это "обязательно" следует сделать, поскольку "это будет эффективнее, чем действовать по отдельности".

"Закупка, фрагментация на национальном уровне делает процесс длиннее и дороже. Я считаю, что это общая европейская необходимость. Это было бы "краеугольным камнем" европейской безопасности. Да, я бы это поддержал", - сказал Казакс.

Видео дня

Президент Федерального банка Германии Йоахим Нагель также предложил совместный бюджет ЕС на оборонные расходы и отметил, что его можно финансировать за счет общего долга.

До этого, как добавляет издание, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард также высказалась за "совместное финансирование общественных благ, таких как оборона".

Однако правительства, в частности Германии, по-прежнему в целом выступают против увеличения совместных заимствований.

Издание отмечает, что Казакс также призвал европейских политиков найти способы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины "гораздо быстрее и в большем объеме".

"Откровенно говоря, есть два варианта. Первый - обложить налогом наши собственные общества, а второй - забрать деньги агрессоров, и я считаю, что второй вариант, конечно, лучше", - отметил он.

Указывается, что европейские правительства сейчас обсуждают планы использования относительно 185 млрд евро замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредита на поддержку военных действий Украины. Во время визита делегации высокопоставленных украинских чиновников в США в начале следующей недели этот вопрос также будет обсуждаться.

"В Украине также уничтожается частная собственность, гибнут человеческие жизни. Поэтому Украина является нашим союзником, и мы должны ей помогать и искать наиболее эффективные и наименее затратные способы", - отметил Казакс.

Замороженные российские активы - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что представитель Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов заявил, что Украина сможет сформировать общую сумму ущерба, нанесенного действиями РФ, благодаря заявкам в реестр убытков от лиц, которые пострадали. Для этого будут поданы иски в международный реестр убытков и международную компенсационную комиссию. Юрлов напомнил, что была разработана концепция международного компенсационного механизма для всех пострадавших от российской агрессии на территории Украины.

Также мы писали, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая отметила, что если Европа согласится предоставить Киеву "репарационный кредит" из замороженных российских активов, Украина хочет использовать эти средства, в первую очередь, для финансирования оборонных нужд, восстановления энергетической инфраструктуры и для выплат компенсаций пострадавшим. Она отметила, что на данный момент инициатива "репарационного кредита" - неокончательное решение. Однако, по словам Мудрой, это очень поможет Украине в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: