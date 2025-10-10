Там напомнили, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия.

Украина поддерживает идею Италии относительно всемирного перемирия во время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина.

"Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия", - сказал спикер.

По словам Тихого, такие действия россиян неслучайны, поскольку во время Олимпиады все внимание приковано к спортивным событиям и "в тени таких событий Россия и совершала преступления".

Тихий подчеркнул, что Украина готова к перемирию не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. Он напомнил, что украинская власть еще давно согласилась на предложение о прекращении огня от США, но Россия его игнорирует. Представитель добавил:

"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра, оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру".

Идея олимпийского перемирия

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предлагает объявить перемирие во всех войнах на время зимней Олимпиады-2026.

"В связи с Олимпийскими играми в Милане и Кортине мы подаем в ООН предложение об "олимпийском перемирии" для всех войн - в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Мы должны быть борцами за мир", - сказал он.

