Суровыми путями Арктики: как работает ледокол и чем он отличается от других судов

Ледоколы - это не просто корабли. Это гигантские машины, созданные, чтобы прокладывать путь там, где царит лед и ледяной ветер. Их главная миссия - помогать другим судам передвигаться по опасным арктическим водам, где столкновение со льдом или "застревание" могут стать фатальными, пишет Slash Gear.

Благодаря изменениям климата и отступлению льдов Арктики все больше кораблей выбирают северные маршруты. Это делает ледоколы чрезвычайно важными не только для научных экспедиций, но и для торговли, энергетики и даже туризма.

Что же отличает ледокол от обычного судна? Прежде всего - его корпус и форма. Нос ледокола не режет лед, а поднимается на него, используя вес судна, чтобы проломить ледяной панцирь. Для этого корпус имеет особую округлую форму и усиленное стальное покрытие толщиной до 5 сантиметров.

Кроме того, существует специальная международная система классификации - Polar Class (PC1-PC7). Она определяет, насколько судно готово к плаванию в ледовых условиях: от самой высокой категории PC1, которая позволяет работать в Арктике круглый год, до PC7, предназначенной для летних месяцев.

Среди самых известных ледоколов мира - российский "Арктика", самый мощный атомный ледокол, который пробивает лед толщиной до трех метров; финский "Поларис", первый ледокол на сжиженном природном газе; и американский "Хили", который служит плавучей лабораторией для ученых и способен непрерывно раскалывать лед при минус 50°C.

Именно благодаря таким гигантам человечество может исследовать полярные регионы, поддерживать судоходство в экстремальных условиях и открывать новые маршруты в мире, где даже море способно сковаться льдом.

