По мнению Ильенко, россияне хотят одновременно давить на тыл и максимально атаковать фронт, в частности, в Донецкой области.

Несмотря на масштабные потери, россияне продолжают бросать новые резервы для своих наступательных действий для реализации плана своего лидера Владимира Путина по захвату всей Донетчины до конца 2025 года. Об этом рассказал офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко.

По его словам, ситуация на фронте действительно сложная.

"Враг продолжает сунуть и бросает просто огромные силы для наступления и продолжает нести огромные потери. К сожалению, пока такие масштабные потери не останавливают россиян. Впрочем, я убежден, что они только создают иллюзию, что у них все прекрасно. На самом деле они имеют огромные проблемы. Ведь то количество потерь на поле боя, которые они несут, просто не может не отражаться на их перспективах. Нам просто нужно выдержать этот натиск. Поскольку, они, вероятно, хотят сделать финальную ставку в этой войне", - сказал защитник в эфире Еспресо.

"Такое впечатление, что в Донецкой области они хотят реализоваться вот тот путинский бред о том, что он хочет захватить всю область. Они бросают туда очень большие силы", - отметил он.

Защитник подчеркнул, что война перешла в фазу, когда все украинцы как никогда должны быть едиными. Ильенко добавил:

"Несмотря на все это, Силы обороны сдерживают российскую оккупационную армию. Да, нам очень трудно и, к сожалению, мы тоже имеем потери".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко рассказал, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по стабилизации на северных и северо-западных окраинах Купянска.

Он пояснил, что такие ДРГ россиян имеют несколько целей. В частности - поиск позиций Сил обороны Украины и попытки поразить логистику. Кроме того, ДРГ пытаются зайти в тыловые места и сфотографироваться со своим флагом для информационного давления.

