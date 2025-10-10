Страна-агрессор продолжает атаковать энергетическую систему Украины накануне зимы.

Россия, как и с первых дней полномасштабного вторжения в Украину, не прекращает, а в последние недели лишь усиливает атаки по энергетической инфраструктуре страны. Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко поделился в интервью изданию EL PAÍS о текущей ситуации.

"Они ежедневно атакуют наши объекты с первого дня полномасштабного вторжения", - отметил Тимченко.

Издание отмечает, что как и в правительстве, так и среди граждан, а также компаний сектора складывается впечатление, что страна надежно защищена.

Видео дня

"На этот раз России не удастся погрузить Украину во тьму. Они могут сделать нашу жизнь невыносимой, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему", - заявил директор ДТЭК.

Он прогнозирует, что как и предыдущие зимы, грядущую украинцы тоже переживут.

"Мы переживем следующую зиму, как пережили предыдущие. И степень страданий нашего населения будет зависеть, прежде всего, от масштаба российских атак и эффективности обороноспособности наших ВВС", - добавил он.

В то же время, издание поделилось, что в ВВС Украины предупреждают, что 100% защиты они не могут гарантировать.

"В этом году, по моим наблюдениям, наибольшую опасность я вижу в районах, прилегающих к фронту", - рассказал бывший правительственный советник по энергетике Александр Харченко.

Он пояснил, что речь идет о тех местах, где российская ракета может за считанные минуты поразить электроподстанцию и на реакцию не остается времени.

Отмечается, что десятилетиями Украина закупала большую часть своего газа у России. Значительная часть топлива, необходимого другим европейским странам, проходила через ее территорию до закрытия в январе 2024 года так называемого Украинского транзитного трубопровода. Это один из газопроводов, соединяющий Россию с ЕС.

В публикации говорится, что это был один из самых больших парадоксов с начала вторжения: бои продолжались, но российский газ продолжал поступать, несмотря на конфликт.

Издание дабавило, что сейчас Украина, как и многие другие европейские страны, сильно зависит от сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого морским путем из таких стран, как США, где она закупила первую партию в декабре прошлого года. Из-за отсутствия собственных газификационных станций весь потребляемый ею этой зимой СПГ будет перерабатываться в портах Польши и Литвы.

Последствия атаки РФ в ночь на 10 октября: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Минэнерго сообщили, что после российской атаки в семи украинских областях и городе Киеве применяются аварийные отключения света, в частности, в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Ведомство добавило, что на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Также мы писали, что во Львове откладывают начало отопительного сезона на несколько недель из-за обстрелов России. Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно. Он добавил, что с 11 октября город переходит в режим тестирования. Еще Садовый сообщил, что в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативные источники, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.

Вас также могут заинтересовать новости: