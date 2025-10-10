В рейтинге оказались более 20 высших учебных заведений из Украины.

В опубликованный перечень лучших университетов мира по версии World University Rankings 2026 года попали 22 украинских университета, свидетельствуют данные сайта Times Higher Education.

Лучшим университетом планеты десятый год подряд признан Оксфордский университет из Великобритании. Такой результат этому учебному заведению присужден благодаря высоким баллам за исследовательскую среду.

Второе место занимает Массачусетский технологический институт, а третье - Принстонский университет из США и Кембриджский университет из Великобритании.

Видео дня

Примечательно, что Гарвард, который в прошлом году занял третью строчку, в этот раз оказался на пятом месте вместе со Стэнфордом.

По количеству рейтинговых университетов первое место занимают США, а второе место в этом году заняла Индия.

Что касается Украины, то в этот рейтинг попали 22 университета. Стоит отметить, что это на 5 университетов больше, чем за 2025 год, когда в мировой рейтинг попало 17 украинских высших учебных заведений.

Лучшие результаты в этом рейтинге получил Сумской государственный университет, который вошел в 1001-1200 позиций мирового рейтинга. Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского вошел в 1201-1500 позиций. Остальные 20 высших учебных заведений Украины разместились на позициях 1501+.

Высшее образование в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра образования и науки Николай Трофименко поделился, что более 300 государственных, коммунальных и частных высших учебных заведений в Украине в 2025 году набрали менее одной тысячи поступающих. Трофименко отметил, что студентов на бакалавриат во время нынешней вступительной кампании набирали 379 высших учебных заведений, но только 48 из них набрали более тысячи первокурсников. Он добавил, что основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов.

Также мы писали, что директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала, что в стране больше мужчин, чем женщин поступают в аспирантуру. Она поделилась данными, что на сдачу экзамена для поступления в аспирантуру в этом году зарегистрировались более 16,3 тысячи человек, из которых 13,1 тысячи человек - мужчины. То есть, отметила Вакуленко, это 80% всех желающих поступить в аспирантуру.

Вас также могут заинтересовать новости: