В частности это связано и с развитием искусственного интеллекта.

На Тибетском плато, на высоте почти 3 тысячи метров, можно увидеть солнечные панели, которые простираются до горизонта и занимают площадь, в семь раз превышающую площадь Манхэттена. Об этом пишет The New York Times.

Известно, что Китай строит огромную сеть предприятий по производству чистой энергии на Тибетском плато, которое является самым высоким в мире. Цель такого строительства - использовать яркий солнечный свет, низкие температуры и высоту для обеспечения дешевой возобновляемой энергией.

Для чего Китаю такое масштабное строительство?

В результате получается достаточно возобновляемой энергии, чтобы обеспечить плато почти всей необходимой энергией вместе с центрами обработки данных, которые используются для развития искусственного интеллекта в Китае.

"Хотя Китай все еще сжигает столько угля, сколько остальной мир вместе взятый, в прошлом месяце президент Си Цзиньпин сделал потрясающее заявление. Выступая перед Организацией Объединенных Наций, он впервые заявил, что страна сократит выбросы парниковых газов во всей экономике и увеличит использование возобновляемой энергии в шесть раз в ближайшие годы. Это был момент глобального значения для страны, которая сейчас является крупнейшим загрязнителем в мире", - подчеркивают в материале.

Поэтому Китай инвестирует в более дешевые солнечные и ветровые технологии, а также в аккумуляторы и электромобили, чтобы стать мировым поставщиком возобновляемой энергии и продуктов, основанных на ней.

"Главная группа солнечных электростанций, известная как солнечный парк Талатан, по размерам превосходит все другие кластеры солнечных электростанций в мире. Она занимает площадь 162 квадратных мили в округе Гунхэ, альпийской пустыне в малонаселенной провинции Цинхай на западе Китая", - объяснили в NYT.

Особенность таких китайских сооружений

В издании отметили, что ни одна другая страна в мире не использует такие высоты для солнечной, ветровой и гидроэнергетики в таких масштабах, как Китай на Тибетском плато.

Благодаря возобновляемой энергии Китай обеспечивает электроэнергией 9 тысяч километров скоростных железнодорожных маршрутов и свой парк электромобилей. Также дешевая электроэнергия позволяет стране производить еще больше солнечных панелей, которые доминируют на мировых рынках и обеспечивают электричеством центры обработки данных ИИ.

"В июле премьер-министр Китая Ли Цян провел церемонию закладки фундамента пяти дополнительных плотин на реке Ярлунг Цангпо в южном Тибете, регионе Китая, который строго ограничен Коммунистической партией и закрыт для западных журналистов. Китайское правительство обнародовало мало информации о строительстве плотин, но ожидается, что на их завершение уйдет несколько лет и они, скорее всего, станут крупнейшим гидроэнергетическим проектом в мире", - отметили в публикации.

Такое строительство вызвало беспокойство в Индии, которая волнуется, что Китай может использовать его для перекрытия водоснабжения в районах, расположенных ниже по течению на востоке страны.

Также известно, что сейчас Китай строит еще более высокогорные солнечные электростанции в горных долинах Тибетского плато, однако уже меньших размеров. В частности недалеко от Лхасы, столицы Тибета, китайская энергетическая компания установила солнечные панели мощностью 150 мегаватт на высоте 5200 метров.

Если говорить о влиянии такого строительства на людей, то оно затрагивает относительно небольшое количество населения на таких территориях.

"Четверть века назад Китай выселил более миллиона человек из их домов в западно-центральной части страны и затопил огромную территорию для создания водохранилища плотины "Три ущелья". В этом году Китай каждые три недели устанавливает солнечные панели, мощность которых соответствует мощности этой плотины", - подчеркнули в NYT.

Производство ветровой энергии на Тибетском плато

В то же время производство ветровой энергии на плато является более сложной задачей. На больших высотах ветры очень быстрые, а разреженный воздух не двигает лопасти ветрогенераторов так эффективно, как более плотный воздух ближе к уровню моря.

"Однако в регионе установлено много ветрогенераторов. Операторы электросети пытаются сбалансировать производство солнечной энергии днем с ветровой энергией ночью, чтобы поддерживать стабильное напряжение и избежать отключений электроэнергии. Провинция Цинхай направляет излишки солнечной энергии в провинцию Шэньси в западно-центральной части Китая. В обмен на это Цинхай дополняет ветровую энергию, вырабатываемую местно ночью, небольшими объемами электроэнергии, произведенной угольными электростанциями Шэньси", - объясняют в публикации.

Возможности Китая в мире - последние новости

Ранее сообщалось, что Китай хочет создать гигантский самолет, который рассчитан на перевозку до 120 тонн полезной нагрузки, с максимальной взлетной массой около 470 тонн и дальностью полета 6500 километров при полной загруженности.

Эксперты считают, что такой самолет позволит КНР быстро развернуть бронетехнику, ракетные установки или механизированную пехоту в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, за его пределами.

Также стало известно, что Китай добился успехов в создании авианосцев. В то же время Business Insider написало, что авианосцам КНР еще далеко до того, чтобы сражаться на уровне кораблей ВМС США, ведь главная проблема заключается в накоплении опыта, подготовке экипажей и разработке доктрины их использования.

"Спроектировать и построить что-то можно гораздо быстрее, чем подготовить группу людей, которые будут этим управлять", - подчеркнул отставной офицер подводного флота ВМС США и эксперт по вопросам обороны в Институте Хадсона Брайан Кларк.

