Если вы хотите добавить больше вкуса своим бутербродам с тунцом, есть один ингредиент, который стоит использовать вместо майонеза.

Хотя майонез придает тунцу великолепную кремовую текстуру, он также может сделать его жирным и увеличить количество калорий. Но, как рассказала Express шеф-повар Юмна Джавад, существует простой трюк, который поможет сделать салат с тунцом еще вкуснее и не отяготит желудок.

"Я использую греческий йогурт вместо майонеза, чтобы сделать начинку кремовой. Греческий йогурт к тому же является прекрасным источником белка и пробиотиков", - пояснила она.

Греческий йогурт надо выбирать густой, тогда он сделает начинку из тунца такой же замечательной текстуры, как и майонез, но гораздо более здоровым способом. Повар добавила, что майонез часто может маскировать вкус тунца из-за своей насыщенности, а греческий йогурт сохраняет баланс, добавляя легкий и яркий вкус.

Он также богат белком, но содержит меньше калорий и вредных жиров, поэтому вы можете насладиться гораздо более питательным блюдом, которое также дольше будет оставлять вас сытыми.

Как отличить салями и сервелат

Напомним, что люди часто путают между собой колбасы сервелат и салями. Но это разные колбасы, которые отличаются составом и способом приготовления. Сервелат готовится быстрее, имеет мягкий и нейтральный вкус, нежную текстуру. Ее хорошо брать для бутербродов, сэндвичей. А салями имеет яркий, пикантный, насыщенный вкус, который возникает благодаря ферментации. Ее текстура сухая и плотная.

