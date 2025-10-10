В Украине снова начали дорожать помидоры: сколько уже стоит овощ

Подорожание тепличных томатов стало следствием снижения предложения.

В конце недели тепличные помидоры в Украине поступают в продажу в диапазоне 50-60 грн/кг. Это в среднем на 51% дороже, чем в прошлую пятницу, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На этой неделе представители тепличных комбинатов начали повышать отпускные цены на оптовые партии томатов. Причиной подорожания овоща стало существенное сокращение его предложения на рынке, на фоне сохранения довольно высокого спроса.

Производители говорят, что выборки томатов в теплицах заметно уменьшились из-за прохладной погоды на всей территории Украины. Большинство мелких производителей практически завершили реализацию товара и предлагают помидоры только мелким оптом.

При этом качество продукции в большинстве случаев оставляет желать лучшего. В то же время сборы в стационарных теплицах сократились и комбинаты тоже отпускают овощи небольшими партиями.

Цены будут расти и на следующей неделе, поскольку даже после подорожания спрос на томаты остается на высоком уровне. Впрочем, пока что помидоры в Украине стоят в среднем на 20% дешевле, чем в октябре прошлого года.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Килограмм томатов в Novus сейчас можно найти по 49,99 гривни.

В Сильпо томат украинский стоит 63,2 гривни за килограмм.

Ценник на тепличные помидоры в АТБ сейчас зафиксирован на отметке 65,89 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине растут без остановки уже месяц подряд. Причем сегодняшние цены на этот овощ на внутреннем рынке уже даже на 27% превысили прошлогодние.

Тем временем белокочанная капуста продолжает дешеветь из-за избытка продукции, которая непригодна для длительного хранения. Сейчас в Украине закупочные цены на этот овощ колеблются в диапазоне от 5 до 10 грн/кг.

