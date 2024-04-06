Комитет по вопросам обороны пока не завершил подготовку документа.

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны сегодня не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, подготовка таблицы ко второму чтению продолжится в понедельник и, возможно, во вторник на следующей неделе.

"Ну и 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения. А 11-го финальное голосование", - написал нардеп.

Он также напомнил, что в сессионном зале каждая правка может быть учтена или отклонена, поэтому окончательная версия законопроекта будет именно после рассмотрения парламентом и голосования за него в целом.

Законопроект о мобилизации - последние новости

На днях председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, когда законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду. По его словам, документ уже прошел обсуждение в профильном комитете и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

Как сказал Стефанчук, все понимают важность законопроекта о мобилизации. При этом "комитет очень демократичным способом и через сложные дискуссии все же завершил рассмотрение".

Также УНИАН сообщал, что в Минобороны дали разъяснения относительно отмены статуса "ограниченно годный". Там отметили, что отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу - годный/негодный.

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