РФ считает, что командование Украины перебросило силы из Запорожской области в Донецкую.

Не стоит недооценивать опасность относительно потенциального наступления РФ в сторону Запорожья. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий - ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт.

"Они сильно застряли на Донбассе. Но они хорошо помнят эту пословицу: где тонко, там и рвется. Они прекрасно понимают, если их не просто остановили, а разбили на Доброполье, срезали тот их выступ, это означает, что мы туда стянули подразделения с других направлений", - сказал Дикий.

Эксперт объяснил, что россиянам известно о дефиците людей в Силах обороны Украины. По словам эксперта, в украинского командования резервов "нет физически", а потому оно вынуждено перебрасывать силы с одного участка фронта на другой.

"Они это знают и теперь они будут прощупывать - откуда же мы сняли, чтобы закрыть дыру на Доброполье. И возможно они сейчас считают, что снимали из Запорожья и попытаются таким образом новую дыру пробить там", - добавил Дикий.

Ситуация в Запорожье - последние новости

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о новой стратегической цели России - захвате Запорожья. Он отметил, что российские войска с этой целью сейчас наступают в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск.

Сейчас, по данным DeepState, россияне находятся в 22 километрах от админграниц Запорожья. На пути к городу проходит река Конка, которая может стать серьезным препятствием для продвижения оккупантов к областному центру.

