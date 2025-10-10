Миндаль можно есть как в сыром так и в поджаренном виде.

Миндаль является универсальным и питательным продуктом, который можно употреблять как в сыром или поджаренном виде. В семенах плодов миндального дерева содержится много питательных веществ, пишет verywell health.

Поэтому, миндаль способен приносить пользу здоровью человека.

1. Контроль уровня холестерина

Видео дня

Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в миндале, могут помочь контролировать уровень холестерина. Одно из исследований показало, что употребление миндаля может помочь поддерживать уровень "хорошего" холестерина и снижать уровень "плохого" холестерина.

Высокий уровень холестерина может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Поэтому, авторы исследования рекомендуют употреблять около 45 г миндаля для оптимальной защиты.

2. Снижает артериальное давление

Некоторые исследования показывают, что миндаль и другие орехи также могут улучшить функцию сосудов, транспортирующих кровь и лимфу, что связано со снижением риска сердечных заболеваний.

Издание отмечает, что эксперты советуют употреблять четыре порции несоленых, нежареных орехов в неделю. Уточняется, что одна порция орехов - небольшая горстка.

3. Регулирует уровень сахара в крови

Миндаль содержит мало углеводов и много белка. Поэтому, его считают хорошим выбором для людей, страдающих диабетом. Некоторые исследования показывают, что высокое содержание магния в миндале может способствовать регулированию уровня сахара в крови.

Одно исследование показало, что молодые взрослые, имеющие риск развития диабета и которые в течение 12 недель ежедневно потребляли 56 г миндаля, имели значительно сниженный уровень HbA1c, который является показателем контроля уровня сахара в крови.

4. Контроль веса

Исследования доказали, что миндаль снижает индекс массы тела (ИМТ) и обхват талии. Более того, люди, которые употребляли миндаль как перекус в середине утра, значительно меньше ели на обед и ужин. Употребление большего количества миндаля приводило к ощущению сытости в течение дня.

5. Здоровье костей

Миндаль богат кальцием, который поддерживает здоровье костей и зубов. Из-за недостатка кальция в организме, кости могут стать слабыми и у человека возникает остеопороз.

Миндаль - хороший выбор для людей, которые хотят увеличить потребление кальция, но не переносят молочные продукты с высоким содержанием кальция.

6. Улучшает состояние кожи лица

Миндаль содержит питательные вещества, такие как антиоксиданты, жирные кислоты и витамин Е, которые, как давно считается, улучшают состояние кожи. Одно исследование, проведенное среди женщин в постменопаузе, показало, что те, кто ел миндаль в течение 16 недель, имели меньше морщин и лучший тон кожи, чем те, кто не ел миндаль.

7. Богат витамином Е

Витамин Е - это жирорастворимое питательное вещество, которое содержится в каждой клетке организма. Исследования показывают, что витамин Е может играть важную роль в профилактике таких заболеваний, как сердечные болезни, когнитивный спад, возрастные заболевания глаз.

8. Содержит антиоксиданты

Миндаль также содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от окислительного стресса. Окислительный стресс - это дисбаланс между высокореактивными молекулами (свободными радикалами) и антиоксидантами. Из-за этого может происходить повреждение клеток, возникать различные заболевания или преждевременное старение. Как показало исследование, большинство полезных антиоксидантов содержится в кожуре миндаля.

Другие полезные советы

Ранее УНИАН сообщал, что зеленый чай считается полезным для здоровья, но в умеренных количествах. Эксперты сообщили, сколько чашек зеленого чая в день могут навредить здоровью.

Также мы писали, что диетологи поделились, что полезнее употреблять - мед или же сахар. Также они поделились, какой сорт меда лучше выбрать, а также перечислили его полезные свойства.

Вас также могут заинтересовать новости: