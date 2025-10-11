Президент США также объявил о контроле за экспортом критически важного программного обеспечения в Китай.

США введут 100%-й экспортный тариф на товары из Китая сверх любого другого тарифа, который Пекин платит в настоящее время. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

"С 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-й экспортный тариф на Китай сверх любого тарифа, который он платит в настоящее время", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли".

Видео дня

"Он направил странам мира крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю производимую ими продукцию, а также на некоторые товары, производимые не ими. Это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими много лет назад. Это совершенно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", - отметил Трамп.

Президент США также объявил о контроле за экспортом критически важного программного обеспечения в Китай.