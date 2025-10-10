Эксперты провели исследование, чтобы определить самый красивый город в Великобритании.

Лучшим городом для отпуска осенью был признан столицу Шотландии Эдинбург. Об этом свидетельствует новое исследование London North England Railway, в котором отмечается, что этот город может похвастаться лучшими осенними пейзажами в стране, передает Express.

Во время этого исследования специалисты проанализировали исторические климатические данные, местные породы деревьев и фотографии, чтобы определить, когда листья приобретают самые яркие оттенки.

"Мощеные улицы Эдинбурга и впечатляющий горизонт становятся еще более волшебными под покровом осенних цветов. Медоуз и Принсес-стрит-Гарденс взрываются красными и золотыми цветами, а Холируд-парк предлагает пешеходные тропы к Артурс-Сит с панорамными видами. Калтон-Хилл, расположенный в самом центре города, добавляет еще один слой к осени, с янтарными деревьями, обрамляющими знаковые виды Старого города и за его пределами. Благодаря сочетанию истории, открытого пространства и удобных транспортных сообщений, Эдинбург является идеальным городом для отдыха в прохладные, красочные дни", - отметили эксперты.

В то же время Эдинбург является не только красивым, но и имеет чем развлечь туристов. Одним из незабываемых впечатлений является визит в замок, который возвышается на холме над городом.

Этот замок богат на историю, ведь в нем можно осмотреть старые тюрьмы, а также "Почести Шотландии" - старейшие коронные драгоценности Великобритании. Кроме того, отсюда открывается невероятный вид на город до самого моря.

"Королевская миля, ведущая к замку, полная очаровательных лавочек, пабов и кафе - идеальное место для спокойной прогулки и осмотра. Если вы хотите роскошно поесть, то The Witchery - идеальное место. Расположенный под одноименным отелем, этот темный и уютный ресторан имеет широкое меню, где главную роль играют местные продукты", - добавляют в Express.

Также одним из замечательных мест в Эдинбурге является его побережье, которое идеально подходит для прогулок по песку и викторианской набережной на пляже Портобелло.

