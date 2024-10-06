Специалист отметил, что интересно было бы узнать у инициаторов соответствующего законопроекта, почему нужно было уменьшать этот срок.

Сокращение сроков явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) никоим образом принципиально ничего не меняет.

Такое мнение в эфире "Апостроф TV" высказал Ростислав Кравец, адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и Партнеры". Отвечая на вопрос, чем обусловлено сокращение сроков явки в ТЦК и СП, он высказал мнение, что вопрос мобилизации до сих пор не налажен.

"Были внесены изменения в сам порядок, каким образом после получения повестки лицо должно явиться в ТЦК. Этот срок был... уменьшен с 14 до 7 суток. Единственный вопрос в том, что на сегодняшний день это никоим образом принципиально ничего не меняет", - сказал адвокат.

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Кравец добавил, что интересно было бы узнать у инициаторов соответствующего законопроекта, почему нужно было уменьшать этот срок.

"Поэтому изменение срока на фоне других изменений, относительно и бронирования, и заявлений представителей государства о том, что очень большое количество забронированных, которых считают, что они незаконно забронированы, у рядовых граждан вызывает много вопросов", - сказал он.

"Что касается штрафов в случае неявки в ТЦК, то это, опять же, отдельная история. На сегодняшний день, как мы видим, практически все штрафы, в случае их обжалования, отменяются", - отметил Кравец.

Он добавил, что вопрос есть к тем, кто "выписывает повестки, зная, что они незаконны, и кто не выполняет свои обязанности".

"Появилась эта новость о 70 тыс. повесток, которые были направлены военнообязанным, однако некоторые попали к тем лицам, которые уже служат, к забронированным, к тем, кто имеет отсрочку. Вот в этом вопрос. Зачем сбор персональных данных, если вы не можете его обрабатывать? Поэтому и вопрос, зачем сокращать сроки? Что именно это даст ВСУ и обороне", - отметил Кравец.

Сокращение сроков явки в ТЦК

Кабинет министров сократил срок явки в ТЦК и СП. Согласно принятому решению, отныне прибыть в ТЦК по повестке из административного центра области необходимо в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти.

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