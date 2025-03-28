За непрохождение ВЛК до 6 июня ограниченно годных военнообязанных объявят в розыск.

Если военнообязанный, признанный ограниченно годным, не пройдет повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 6 июня, то его объявят в розыск из-за нарушения правил воинского учета.

Как сообщает "Суспільне.Житомир", сегодня, 28 марта, во время брифинга в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали о сроках повторного прохождения ВВК для ограниченно годных и о штрафах за неявку.

По словам начальника учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктора Полторакина, для повторного прохождения ВВК военнообязанным, признанным ограниченно годными к военной службе, нужно электронное направление.

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Его, как пояснил Полторакин, можно получить не только лично в ТЦК и СП, но и через электронный кабинет.

"Если военнообязанный зарегистрирован в "Резерв+", он может там сформировать запрос на получение направления. В этот же день начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает это направление электронным ключом, и с этим направлением можно проходить ВВК. Способность каждой ВВК - 50 человек в день, поэтому, если люди думают, что они успеют пройти комиссию в последние дни или недели, то может случиться, что им не удастся это сделать. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам", - сказал представитель областного ТЦК и СП.

Так, если военнообязанный, который признан ограниченно годным, не пройдет повторную ВВК до 6 июня, то его объявят в розыск за нарушение правил воинского учета. Ему грозит ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

Какие документы нужны для повторного прохождения ВВК

Как сообщалось ранее, военнообязанные украинцы, которых ранее признали "ограниченно годными", должны пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня. Сроки прохождения комиссии были продлены из-за больших очередей, а сам процесс постепенно переводится в цифровой формат.

Тарас Гусарук, старший сержант медицинской службы Ривненского областного ТЦК и СП, отметил, что сначала военнообязанный должен получить направление, которое можно сгенерировать через приложение "Резерв+" или взять бумажный документ в ТЦК и СП.

Затем необходимо пройти ВВК в определенный срок - в течение 15 дней после получения направления. Завершающим этапом является получение заключения ВВК в электронном кабинете или на бумаге.

Если военнообязанный отсрочит прохождение ВВК, то впоследствии он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета.

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