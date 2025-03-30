Таким образом министерство обороны пытается избавиться от коррупционных схем.

С 1 апреля 2025 года в Украине заработает электронный кабинет ВВК (далее - ВЛК - "військово-лікарська комісія"). С этого момента выводы о непригодности или наоборот — будут оформлять только в цифровом формате. Замминистра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерины Черногоренко также отметила, что это позволит гражданам не ходить в ТЦК. Информация сразу будет отправляться в электронном виде в реестр "Оберіг".

"В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию, наши граждане будут проходить медицинский осмотр в любом гражданском медучреждении, где человеку удобно. Это будет выглядеть как регулярный check up для человека", - отметила она в публикации в Facebook.

Черногоренко подчеркнула, что информация будет передаваться в Минобороны для обработки в "анонимном формате". Поэтому врачи смогут оценивать исключительно медицинские данные, без идентификации лица.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации объяснила, что медицинские данные будут передаваться в Министерство обороны, где их будут обрабатывать в анонимном формате. Это должно снизить коррупционные риски в этом вопросе.

Другие нововведения для украинцев с 1 апреля

Ранее УНИАН сообщал про новые правила бронирования с 1 апреля. Теперь бронировать своих сотрудников предприятия и организации смогут только через "Дію". Бронь, которая была оформлена по старому порядку, теряет свою силу.

Кроме того, кому не грозит мобилизация с 1 апреля. Среди тех, кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону 2025, выделяют такие категории: достигшие предельного возраста службы (это 60 лет); женщины, которые не являются военнообязанными; и так далее.

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