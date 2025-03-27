Растет все больше стран, которые готовы давать Украине гарантии безопасности, но не отправлять свой контингент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в контексте перспективы отправки в нашу страну иностранного военного контингента как гарантийной силы защиты от российской агрессии существует много вопросов, но мало ответов.

Об этом глава государства сказал в Париже на пресс-конференции после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

В частности, у президента спросили о том, есть ли сегодня понимание, какие страны готовы отправить в Украину военный контингент.

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Как сказал Зеленский, сейчас вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими лидерами уделяется много внимания относительно "будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины".

Президент подчеркнул, что важная часть этой инфраструктуры - это украинская армия. Речь идет о финансировании и усилении Вооруженных сил Украины.

"Мы работаем над тем, и это также сегодня, опять же, общий упор всех стран - что не может Россия диктовать по количеству нашей армии не сейчас и не в будущем. Они могут там о чем-то говорить внутри своей страны. Это не интересно. Но диктовать правила защиты Украины они не могут. И важно, чтобы в этом направлении у них не было поддержки. В Европе мы видим, что у них поддержки нет. В большинстве стран. По крайней мере вся коалиция, которая сегодня собиралась - все поддерживают, что Украина должна сохранить сильную армию, такую, которая сегодня противодействует российскому нашествию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины важно, чтобы такое отношение было и в США.

"Сегодняшняя встреча также передает такой сигнал Соединенным Штатам Америки, и другим", - сообщил Зеленский.

Также он рассказал, что будет дальше в контексте гарантий безопасности, отдельно от украинской армии. В частности, речь идет о перспективах отправки в Украину военного контингента.

"Это касается и контингента. Есть много предложений от лидеров. И их стало больше. То, что увеличиваются страны, которые готовы, кто как - кто-то в небе, кто-то с ПВО, кто-то реально с boots on the ground (отправкой войск в Украину - УНИАН), кто-то на море - давать Украине гарантии безопасности, и не отправлять свой контингент - таких стран становится больше. И это хорошая новость", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, относительно модальностей этого контингента, какие будет осуществлять действия, какой будет ответственность и кто им будет руководить - существует много вопросов, но пока мало ответов.

"Встреча будет", - заявил Зеленский.

Кроме того, говоря об отправке в Украину совместной делегации военных из Франции и Великобритании, Зеленский отметил, что некоторые еще могут присоединиться.

"И они присоединятся для того, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина. Как мы это видим и где мы это видим, количественный и качественный состав этого контингента. Начать этот диалог более предметно", - отметил Зеленский.

Франция и Британия отправят в Украину военную делегацию

Как сообщал УНИАН, Франция и Великобритания отправят военную делегацию в Украину для работы с украинскими Вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее. Эта команда будет сосредоточена на подготовке "формата украинских Вооруженных сил".

Будет выяснено, какой нужен формат с точки зрения количества военных и какие оборудование и техника необходимы для того, чтобы отреагировать на будущую российскую агрессию и сдерживать любую агрессию со стороны России.

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