'Украинская команда' передала авто подразделению иностранного легиона ГУР МО, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали очередную машину разведчикам из иностранного легиона ГУР. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали очередное авто бойцам подразделения "Блэк Фокс" первого отряда спецназначения иностранного легиона ГУР МО. Мы очень благодарны этим героям за поддержку и героизм. Пусть наша машина поможет им успешно выполнять сложные задачи и сохранит жизнь", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы подразделения участвовали в битвах за Лисичанск и Северодонецк, в Белгородской операции. Защищали Харьковскую область и Запорожье. А только что вернулись после очередной успешной операции.

Палатный заверил, что волонтеры продолжат помогать защитникам на передовой.

"Сегодня все разговоры украинцев - вокруг вчерашних переговоров в Вашингтоне и будущего так называемых мирных договоренностей. Но я уверен: по-настоящему судьба нашего государства решается на передовой. Поэтому продолжаем помогать нашим защитникам", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения России передала на передовую уже 3500 дронов различных типов и более 90 единиц автомобильной техники.

