Военные из Франции и Британии будут тесно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины над планированием будущего.

Франция и Великобритания в ближайшие дни отправят совместную военную делегацию в Украину. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил после встречи лидеров в поддержку Украины в Париже, сообщает телеканал Sky News.

Макрон отметил, что сегодня было решено поручить министрам иностранных дел подготовить предложения относительно того, как можно осуществлять мониторинг режима прекращения огня. Министры будут иметь три недели, чтобы выступить с предложениями.

Вместе с тем, как отметил Макрон, Франция и Великобритания отправят военную делегацию в Украину для работы с украинскими Вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее.

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Президент Франции после обсуждения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил, что они поручат "начальникам Генеральных штабов обеспечить отправку французско-британской команды в Украину в ближайшие несколько дней" с целью тесного сотрудничества с украинскими партнерами.

В частности, эта команда будет сосредоточена на подготовке "формата украинских Вооруженных сил".

По словам французского лидера, это должно позволить коалиции двигаться дальше. Будет выяснено, какой нужен формат с точки зрения количества военных и какое оборудование и техника необходимы для того, чтобы отреагировать на будущую российскую агрессию и сдерживать любую агрессию со стороны России.

"Это позволит нам перейти к этапу планирования, чтобы четко определить вклад каждой страны, которая является членом нашей коалиции для того, чтобы сообщить Украине четкое понимание очень точного плана действий, который мы хотим ввести", - подчеркнул Макрон.

Также президент Франции объявил план относительно "сил гарантирования" для Украины. Он пояснил, что это французская и британская идея на запрос Украины.

По его словам, эта идея до сих пор находится на стадии планирования, но эти силы не будут заменой для миротворческих войск по поддержанию режима прекращения огня.

Макрон сказал, что несколько государств сделают вклад в формирование "сил гарантирования", но они не будут размещаться на линии фронта, а вместо этого - в стратегических зонах. В то же время, сообщил он, не каждая страна желает к этому присоединиться:

"Это не является единодушным. Нам не нужно единодушие, чтобы достичь этого".

Президент Франции подчеркнул, что эти силы гарантирования не должны стать заменой для миротворческих сил на линии соприкосновения или сильной и надежной украинской армии.

Макрон добавил, что нужны дальнейшие обсуждения.

Другие планы Франции по Украине

Как сообщалось ранее, во Франции рассматривают вариант развертывания миротворческих сил после войны в центральной части Украины вдоль реки Днепр. Об этом СМИ сообщил французский чиновник, ознакомленный с закрытыми дискуссиями.

Чиновник подчеркнул, что Франция хочет, чтобы войска из стран "коалиции желающих" сосредоточились в центральной части Украины, как можно дальше от линии фронта.

Источник также рассказал, что не исключаются и сценарии развертывания миротворцев еще дальше линии фронта. Они могут быть сосредоточены на крайнем мероприятии Украины или даже в соседней стране.

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