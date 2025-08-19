С таким оповещением местные власти выступили после того, как там погиб человек.

Туристов призвали прекратить "безрассудные" прыжки со скал в городке Полиньяно-а-Маре, считающемся одним из самых красивых мест Италии.

Как пишет The Independent, с таким оповещением местные власти выступили после того, как там погиб человек.

Сообщается, что 23-летний сицилиец Франческо Ароника скончался в больнице города Монополи, в минувшие выходные ударившись головой о камень во время прыжка с уступа скалы Лама-Монакиле в Полиньяно-а-Маре в регионе Апулия.

Тем временем, местные власти винят в происшествии социальные сети и безрассудное поведение некоторых туристов.

Дело в том, что каждый июнь в городе проходит этап чемпионата Red Bull Cliff Diving World Series, во время которого профессиональные смельчаки-дайверы прыгают в море со скал. Некоторые туристы, насмотревшись видео с этого мероприятия, решают повторить этот опыт – и далеко не всегда удачно.

"Пусть это станет для всех молодых людей уроком: жизнь – хрупкий дар, и достаточно мгновения, чтобы изменить это навсегда. Нужно больше осознанности, больше осторожности, больше уважения к себе и своей жизни", – заявила председатель городского совета Полиньяно-а-Маре Анна де Донато.

Другие несчастные случаи с туристами

Как сообщал УНИАН, ранее итальянские спасатели рассказали, что этим летом они фиксируют рекордное количество смертей в горах.

Тем временем, в Австрийских Альпах не так давно молния убила трех опытных туристов.

