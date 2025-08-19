Главной проблемой эксперты называют то, что платформы больше не являются удобными.

В 2010-х Netflix казался подарком цифровой эпохи: доступ к любимым сериалам и фильмам за умеренную цену, без рекламы и сомнительных торрентов. Казалось, что именно стриминг поставит точку в истории пиратства.

Но в 2025 году ситуация резко изменилась - пиратские сервисы снова набирают популярность, и главная причина этого не в "жадности пользователей", а в кризисе самой стриминговой индустрии, пишет Land of Geek.

Сегодня, чтобы посмотреть триллер "Разрыв", нужно иметь подписку Apple TV+, а за ситком "Офис" придется платить Peacock. Спортивные трансляции разбросаны по Paramount+, Fubo, Amazon, ESPN+ и другим платформам. Контент исчезает так же быстро, как и появляется: фильмы и сериалы то изымаются из-за вопросов лицензий, то "замораживаются" по финансовым причинам.

В результате среднестатистическая американская семья тратит около 70 долларов ежемесячно на подписки, но постоянно сталкивается с нехваткой доступного контента. Неудивительно, что некоторые прямо признаются, что скучают по пиратству.

Почему пиратство возвращается

Как говорится в статье, сейчас нелегальные платформы стали более современными - они предлагают стильный интерфейс, HD-качество, огромные библиотеки и отсутствие рекламы.

Еще одна проблема - исчезновение купленного контента. HBO Max удалил "Мир Дикого Запада" для экономии на роялти, Disney+ убрал десятки оригинальных проектов, а Amazon лишил людей доступа к фильмам, которые те уже оплатили.

Массовое недовольство зрителей

Опросы показывают, что более 50% поколений Z и миллениалов уже отменили хотя бы одну подписку за последние полгода. В то же время Nielsen зафиксировал в июне 2025-го, что стриминг занимал 46% телесмотрения в США, но посещаемость пиратских сайтов между 2017 и 2023 годами достигла 85 миллиардов посещений, передает WebProNews.

Пиратство снова проще, чем официальные сервисы, констатируют технические форумы, и этот тезис находит все больше подтверждений в практике.

Реакция индустрии и прогнозы

В ответ Netflix уже ограничил шеринг паролей, а Amazon и Disney+ продвигают рекламные пакеты. Но несмотря на это, эксперты предупреждают, что такие меры не сработают без возвращения к главному принципу - удобству для пользователя.

По прогнозам, к 2027 году потери индустрии от пиратства в США могут превысить 113 миллиардов долларов. Если стриминг не изменится, новый "золотой век" нелегальных библиотек уже не остановить.

Пиратство в Украине

В 2000-х годах Украина попадала в так называемый "Priority Watch List" США как одна из крупнейших "пиратских" территорий в мире.

Это было связано с массовым распространением нелицензионного контента: DVD-дисков, музыкальных сборников и нелицензионных копий программ. Позже, с развитием интернета, центр пиратства переместился в сеть.

Напомним, в начале года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания расширил перечень интернет-доменов, которые используются для доступа к запрещенным в Украине российским медиасервисам Baskino, Filmix и HD REZKA.

