Китайский производитель плюшевых игрушек Pop Mart International Group Ltd. сообщил о существенном росте прибыли, что было вызвано высоким глобальным спросом на чрезвычайно популярные куклы Labubu (Лабубу). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в первой половине 2025 года выросла на 204% в годовом измерении - до 13,88 млрд юаней (1,93 млрд долларов). Для сравнения, в тот же период прошлого года рост составил 62%. Чистая прибыль компании выросла на 397%, достигнув 4,57 млрд юаней (636 млн долларов).

Пекинская компания стремительно продвигается в реализации своего глобального плана расширения, используя растущую мировую популярность Labubu, которая превратилась в настоящий феномен поп-культуры на западных рынках, особенно в США.

По прогнозам специалистов, объемы зарубежных продаж, вероятно, превысит внутренний китайский рынок в 2025 году, ведь на западных рынках игрушки Pop Mart, как правило, имеют более высокую цену, чем в Китае.

Напомним, в этом месяце Pop Mart открыла мегамагазин во флагманском торговом центре Iconsiam в Бангкоке. А в марте компания заявила, что планирует открыть примерно 100 новых магазинов за пределами материкового Китая в 2025 году.

Labubu - бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином. Также Labubu - именем главной героини серии. Фигурки имеют выразительные черты - большие глаза, колючую шерсть, длинные ушки и выразительную мимику. При этом каждый персонаж имеет уникальный "характер". Возможно, именно сочетание этих качеств привело к настоящему фурору на мировых рынках.

Популярность Labubu привела к появлению подделок - ранее создатели бренда уже объявили войну так называемому Lafufu. В Pop Mart решили действовать нестандартно: компания подала заявку на регистрацию торговой марки "Lafufu" - вероятно, чтобы взять под контроль само название, которое используют злоумышленники.

