Новый смартфон из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса: в чем его фишка

Помимо рекордно тонким и легким корпусом, Honor Magic V5 выделяется выдающейся прочностью.

Выпущенный в июле складной смартфон Honor Magic V5 установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса "за наибольший вес, поднятый складным смартфоном". Об этом пишет портал Gizmochina.

Поставленный в Дубае эксперимент показал, что к шарниру устройства можно привязать холодильник и несколько утяжеляющих плит суммарным весом 104 кг и смартфон может выдержать и не сломаться. Нынешнее достижение почти на 30 кг превышает предыдущий рекорд.

Ключевым элементом, обеспечившим рекорд, стал шарнир Super Steel Hinge, изготовленный из сверхпрочной стали. По заявлению производителя, предел прочности шарнира на разрыв достигает 2300 мегапаскалей, а сам механизм рассчитан на 500 000 складываний.

Ранее Honor уже тестировала Magic V5, имитируя экстремальные погодные условия, включая ливень, перепады температур и даже удары стальными шариками, но новый эксперимент окончательно подтвердил прочность и надежность смартфона.

Помимо выдающейся прочности, телефон выделяется рекордно тонким и легким корпусом. Масса Magic V5 составляет 217 г, а толщина в сложенном состоянии – всего 8,8 мм. Это на 0,1 мм меньше, чем, например, у Galaxy Z Fold 7.

Под корпусом – флагманские характеристики: Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и батарея 5820 мАч с зарядкой 66 Вт. Два экрана LTPO OLED с частотой 120 Гц и диагональю 6,43 и 7,95 дюйма, фотоблок 50+50+64 Мп и прошивка Magic OS 9 (Android 15) с поддержкой ИИ-функций.

Для своего класса Honor Magic V5 получился относительно недорогим: начальная версия 12+256 ГБ продается за 1250 долларов, топовая с 16+1024 ГБ доступна за 1530 долларов. Для сравнения, цены на Samsung Galaxy Z Fold 7 в Европе стартуют от 2100 евро. Девайс пока вышел только в Китае.

