Эти продукты не только поддерживают вес, но и положительно влияют на здоровье.

Употребление некоторых низкокалорийных продуктов является отличным способом контролировать голод. Они обеспечивают сытость, питательность, при этом не способствуя набору веса. Издание Health назвало 10 продуктов, которые содержат менее 100 калорий на порцию.

1. Яйца

В одном большом яйце всего 72 калории. Этот продукт богат белком, который помогает организму высвобождать гормоны, которые подавляют аппетит, замедляют пищеварение и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Вот почему употребление одного или двух яиц помогает утолить голод, независимо от того, едите ли вы их для перекуса или на завтрак.

Яйца также содержат такие важные питательные вещества, как витамин D, холин и витамины группы В.

2. Нежирный греческий йогурт

В 100 г нежирного йогурта - около 73 калорий. Сытный он благодаря значительному содержанию белка. Доказано, что белок в греческом йогурте стимулирует высвобождение гормонов, которые помогают чувствовать сытость после еды.

Если греческий йогурт совместить с богатыми клетчаткой ягодами, он станет еще более сытным и к тому же сладким.

3. Обезжиренный творог

В одном стакане продукта - 180 калорий. Сыр, содержащий около 25 граммов белка в порции объемом 1 стакан, является невероятно сытной закуской сам по себе.

Более половины калорий в сыре происходит из белка, который помогает поддерживать мышцы и дольше сохраняет чувство сытости. К сыру можно добавлять ягоды или персики, чтобы блюдо лучше насыщало, было слаще и питательнее.

4. Листовая зелень

Зелень содержит 5-9 калорий на стакан продукта. Если вы съедите большую порцию капусты кале или шпината - получите лишь несколько калорий. Эти продукты известны своим впечатляющим пищевым профилем: обеспечивают большое количество питательных веществ, в частности витаминов K, C и A.

Клетчатка в листовой зелени помогает вам оставаться сытыми, поскольку замедляет пищеварение и уменьшает голод.

5. Попкорн, приготовленный воздушным способом

Один стакан этого продукта содержит 30 калорий. Клетчатка в попкорне способствует насыщению и укрощает желание к перекусам между основными приемами пищи.

Также в попкорне есть много фенольной кислоты - антиоксиданта, который борется с болезнями.

6. Овсянка

В половине стакана овсянки - 150 калорий. Овес - это цельное зерно, которое благодаря содержанию растворимой клетчатки, в частности бета-глюкана, поддерживает здоровье сердца и обеспечивает длительное ощущение сытости.

В порции из полстакана овсянки вы получите около 13% вашей суточной потребности в клетчатке.

7. Ягоды

Полстакана ягод содержит 30-40 калорий. Клубника, черника, малина имеют естественную сладость, низкую калорийность. К тому же в них много антиоксидантов, борющихся с болезнями.

Ягоды - отличный способ насытиться сладким без сахара и большого количества калорий. Кроме того, благодаря высокому содержанию воды и клетчатки, ягоды поддерживают здоровье пищеварительной системы.

8. Арбуз

В половине стакана арбуза - всего 25 калорий. Это сладкая и освежающая закуска, состоящая из более 90% воды. Именно благодаря этому арбуз является таким сытным.

Кроме того, арбуз содержит антиоксиданты, такие как ликопин и витамин С, поддерживающие здоровье сердца и иммунную функцию.

9. Сельдерей

В двух больших стеблях сельдерея - всего 18 калорий. Эта низкокалорийная закуска состоит преимущественно из воды, она способствует насыщению.

Сельдерей является источником витамина К, который помогает регулировать кровяное давление, балансирует количество жидкости и поддерживает функцию мышц, и фолата, который стимулирует рост клеток и помогает организму вырабатывать ДНК.

Кроме того, в сельдерее есть марганец, который поддерживает здоровье костей, метаболизм и антиоксидантную функцию.

10. Кабачки

В стакане нарезанных кабачков - 27 калорий. Это нежный овощ, который состоит из более 90% воды, что делает его естественным увлажнителем и идеальным для добавления объема к блюдам без значительного увеличения калорийности.

В кабачках также немалые дозы клетчатки, витамина С и калия - питательных веществ, поддерживающих иммунную функцию и здоровье сердца.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 продуктах, которые реально помогают сбросить жир с живота. По словам тренера и нутрициолога Джона Митчелла, тем, кто пытается похудеть, нужно начать с увеличения потребления клетчатки, которая не сжигает жир напрямую, но помогает организму дольше сохранять чувство сытости, регулирует уровень сахара в крови, снижает воспаление и способствует снижению общего количества потребляемых калорий.

Среди продуктов со значительным содержанием клетчатки эксперт назвал авокадо, овсянку, семена чиа, соцевицу и т.д.

