Это блюдо запекается всего 20 минут.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво снова порадовал своих поклонников вкусной кулинарной новинкой.

На этот раз кулинар опубликовал в своем Instagram-аккаунте простой и быстрый рецепт картофельного пирога - блюда, которое не требует много времени, но имеет насыщенный вкус и аппетитный вид.

Для приготовления картофельного пирога вам понадобится 650 г картофеля, 60 г тертого пармезана, 100 г твердого сыра (например, гауда или эменталь), 100 г ветчины, а также оливковое масло, соль, перец и розмарин.

Сначала картофель нужно нарезать тонкими слайсами. Форму застелите пергаментом и выложите кружочки картофеля по кругу. Полейте их маслом, посыпьте солью, перцем и пармезаном. Далее сделайте слой ветчины и сыра. Затем повторите слои в такой последовательности: картофель, масло, специи, пармезан и тертый твердый сыр. Запекайте пирог в духовке при температуре 180° в течение 20 минут.

