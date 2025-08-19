Из некоторых растений можно делать чай, что уменьшит кровяное давление.

Многие травы, которые веками используются в традиционной медицине, являются полезными средствами для снижения артериального давления и поддержания здоровья сердца. Это, в частности, подтверждают многие исследования. Поэтому издание health назвало 9 натуральных продуктов, которые могут помочь снизить кровяное давление.

Чеснок

Чеснок может снижать артериальное давление благодаря активному веществу, а именно аллицину, который расслабляет сосуды, улучшая кровообращение и снижая артериальное давление.

"Исследования показывают, что добавки с чесноком, особенно экстракт выдержанного чеснока, могут снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Добавки с чесноком, как отдельно, так и в сочетании с лекарствами против артериального давления, также могут снижать риск сердечно-сосудистых событий, связанных с высоким артериальным давлением, таких как инфаркт или инсульт, на 16-40%", - говорится в материале.

Видео дня

Гибискус

Гибискус может помочь снизить артериальное давление, особенно если из него делать чай. Антиоксиданты в гибискусе расслабляют сосуды и улучшают кровообращение. В частности, некоторые исследования подтверждают, что употребление 1-3 чашек из гибискуса ежедневно может значительно снизить артериальное давление.

Корица

Корица содержит соединения, которые помогают уменьшить воспаление и расслабить кровеносные сосуды. Одно из исследований показало, что корица снижала как систолическое, так и диастолическое артериальное давление в течение восьми недель.

"Существуют разные виды корицы. Корица кассия может быть вредной в больших дозах. Вместо нее для регулярного употребления выбирайте корицу цейлонскую. Исследования показывают, что дозировка до 1500 миллиграммов в день может быть безопасной и эффективной", - добавляют в health.

Туласи

Это растение называют еще священным базиликом, который является веществом, помогающим бороться со стрессом.

"Это полезно, поскольку стресс может способствовать повышению артериального давления. Священный базилик также содержит соединения, которые расслабляют сосуды и уменьшают воспаление. Исследования показывают, что он может помочь снизить артериальное давление и уровень гормонов стресса, таких как кортизол", - объясняют в издании.

Кардамон

Семена кардамона содержат антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают расслабить сосуды и улучшить кровообращение. Одно из исследований выявило умеренное снижение систолического и диастолического артериального давления при приеме добавок кардамона.

Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить артериальное давление. Исследования показывают, что употребление имбиря может существенно снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Куркума

Куркума содержит куркумин, который помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс в сосудах.

"Куркумин также поддерживает здоровую гибкость и функцию сосудов. Это может помочь поддерживать надлежащий кровоток и снизить артериальное давление. Хотя исследования показывают неоднозначные результаты, некоторые из них свидетельствуют, что куркума может снижать систолическое артериальное давление", - отмечают в health.

Кунжут

Кунжут богат полезными жирами и антиоксидантами, которые могут снижать артериальное давление. Метаанализ показал, что употребление кунжутного масла снижает систолическое и диастолическое артериальное давление.

Семена льна

Такие семена богаты антиоксидантами, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование подтвердило, что употребление добавок из семян льна снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи ответили, можно ли есть кости консервированной рыбы. По их словам, такая рыба проходит процесс консервирования при высокой температуре и давлении, что размягчает её кости до такого состояния, что их легко жевать и переваривать, однако не всем можно её употреблять.

Также диетологи рассказали, какие напитки могут улучшить здоровье вашего кишечника. В этот перечень вошли кефир, комбуча, свекольный сок, джун, сливовый сок, имбирный чай, напиток из яблочного уксуса, мятный чай и латте с куркумой.

Вас также могут заинтересовать новости: