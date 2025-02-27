Впереди важные раунды обсуждений, отметили в министерстве.

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли позицию относительно перспективы размещения международного контингента на территории Украины, как одной из гарантий будущей безопасности в случае завершения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер МИД Георгий Тихий на брифинге напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал важное заявление о необходимости расширения дискуссии относительно международного контингента с только сухопутной составляющей к обеспечению безопасности Украины в воздушном пространстве и в море.

"Мы считаем, что если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Украине, то вполне возможно говорить и о безопасности неба - о защите и закрытии украинского неба, в том числе патрулирование самолетами наших союзников и партнеров", - подчеркнул Тихий.

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Также он добавил, что даже если Силы обороны Украины прогнали Россию из Черного моря, россияне могут продолжать препятствовать свободе мореплавания в море.

"Любая долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие наших союзников в Черном море, в воздухе", - заявил Тихий.

Спикер добавил, что надо думать комплексно, поскольку только сухопутный компонент - это один из возможных компонентов.

"В общем, закрытие неба, не менее, а может даже более важное, чем присутствие сухопутных войск или каких-то компонентов на земле. Потому что, именно доминирование России в небе, по состоянию на сейчас, позволяет ей, в принципе, превалировать на поле боя, до сих пор терроризировать украинские города, общины, села. Именно это является ключевым элементом", - подчеркнул Тихий.

По его словам, Украина уже говорит об этом с союзниками.

"У нас впереди важные раунды обсуждений этих обязательств по безопасности и гарантий, долгосрочных для Украины", - сказал Тихий.

В частности, речь идет о встрече лидеров стран Европейского Союза, которая состоится 6 марта.

В то же время, спикер ответил на уточняющий вопрос, устраивает ли Украину видение президента Франции Эммануэля Макрона, по мнению которого, этот контингент не должен быть боевым и не должен размещаться на линии фронта.

"Давайте не противопоставлять, как видит Франция и как видим мы. По состоянию на сейчас нет ни спора, ни какого-то противостояния позиций. Есть широкая европейская дискуссия, которая продолжается по этому поводу, в которой мы участвуем. В рамках этой дискуссии разные страны выражают пока свои мысли, идеи, предложения и видение, как это может происходить, - сообщил Тихий. - Поэтому, рановато говорить о конкретных цифрах, местах расположения, какой именно это будет контингент, где он будет находиться. Это пока рано".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае достижения соглашения о прекращении боевых действий, международный контингент, который может быть развернут для поддержания мира вдоль линии фронта, должен составлять 100-150 тысяч европейских военных. В то же время, по мнению президента, без участия США развертывание международного контингента на территории Украины невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова предоставить гарантии безопасности Украине. Кроме того, он отметил, что использование европейских войск в качестве миротворцев не обязательно должно означать, что они будут находиться на линии фронта.

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