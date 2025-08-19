Россия до сих пор не имеет мирного соглашения с Японией после войны 1945 года. То же самое, вероятно, будет с Украиной.

Чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в частности по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

На вопрос, должен ли текст какого-либо соглашения о войне проходить голосование в парламенте, Мережко отметил, что нужно различать вопрос о режиме прекращения огня, перемирии и мирном договоре.

Видео дня

В частности, для прекращения огня никакое соглашение вообще не нужно: это может быть сделано, например, путем односторонних заявлений.

"Есть потребность (в голосовании Верховной Рады, - УНИАН), только когда речь идет о заключении полноценного мирного соглашения. Тогда это уже, по нашей Конституции, входит в компетенцию парламента", - сказал депутат.

Мережко выразил мнение, что Путин "не случайно начинает настаивать именно на необходимости заключения мирного соглашения".

"Понимая, что это сейчас сделать нереально, это чисто провокационная идея Путина, и меня беспокоит то, что президент Трамп как бы соглашается на эту идею. Вместо своей первоначальной идеи о режиме прекращения огня... появляется эта идея", - отметил парламентарий.

Он пояснил, что говорить серьезно о мирном соглашении можно только тогда, когда будут решены такие важные вопросы как территориальная целостность Украины, репарации и ответственность военных преступников.

"Это может занять не одно поколение. В истории мы знаем, что до сих пор нет мирного договора, не заключен, между Россией и Японией. Из-за того, что часть японской территории находится под оккупацией России... Ситуация на Корейском полуострове: также видим, там есть ceasefire agreement, то есть соглашение о прекращении огня, которое функционирует уже десятки лет. И доказало свою эффективность", - сказал Мережко.

Так, по его словам, "какой-то необходимости заключения мирного соглашения нет".

"Нет никаких предпосылок. И это очень далекая перспектива, если вообще это будет возможно. Поэтому это чисто провокационная идея со стороны Путина. И вопрос о том, чтобы парламент как-то принимал в этом участие, сейчас даже не стоит, даже теоретически", - отметил председатель Комитета.

Говоря о соглашении о прекращении огня, он отметил, что здесь "многое зависит от юридической природы", ведь часто это не международный договор или юридически обязательный документ, а военно-политический документ, и он не требует согласия парламента.

"Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости", - сказал Мережко.

Также на вопрос о том, надо ли будет Украине что-то менять, если у нас закреплен курс на НАТО и Европейский Союз, он подчеркнул, что "это в нашей Конституции, менять мы не собираемся и не будем".

Депутат отметил, что разговаривал с коллегами из Литвы, где "такая же ситуация была".

"Также Белый дом, Вашингтон были против присоединения к НАТО Литвы, Эстонии, Латвии, Польши. И были известные, известные американские политики, которые выступали против. Но удалось. Мы не должны воспринимать "нет" как ответ... Уже не один раз было так, что мы начинали с твердого "нет", а потом нам удавалось сделать так, чтобы было "да", - подчеркнул Мережко.

Перспективы окончания войны

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о деталях работы над гарантиями безопасности для Украины, отметив, что 18 августа в Вашингтоне состоялись важные переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки и европейскими лидерами.

По словам Зеленского, это действительно значительный шаг к завершению войны, к безопасности Украины и людей в стране. "Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - отметил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: