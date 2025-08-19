Итак, повреждены сразу две распределительные станции: Унеча (Брянская область) и Никольское (Тамбовская область). Сразу две - это важно. Чтобы понять, надо взглянуть на карту.

Унеча обеспечивает подачу по "Дружбе" на Мозырь и на экспорт. А так же на Новополоцк. И именно от Унечи идет БТС-2 - нефтепровод в направлении порта Усть-Луга. Никольское - следующая за Унечей крупная станция. От нее идет ответвление не Кременчуг (сейчас не действует) и поддерживается нужное давление в магистрали "Дружбы". И там и там вопрос не в самих трубопроводах, а в оборудовании, которое... импортное.

Определенный запас на восстановление естественно, есть. Но в Унечу уже прилетало и прокачку восстанавливали как раз из "запасов". Сейчас и Унеча, и Никольское. То есть, восстанавливать надо сразу два узла - работать с одним бессмысленно. В условиях санкций оборудование быстро не завезешь. Можно обратиться к КНР, но это изготовление нового и переход на "китайский" технологический процесс — то, чего российская нефтянка старалась избегать до последнего. Можно заняться техническим канибализмом - разукомплектовать (частично) другой узел, либо вспомнить о старом советском оборудовании (если таковое еще есть в запасах).

В любом случае, имеем временную остановку поставок нефти в Венгрию и Словакию.

И под очень большим вопросом подача нефти по БТС-2. А это порт Усть-Луга - до 20% экспорта сырой нефти. В Ленинградской области на мощном нефтепроводе остается Приморск (50%).

А теперь складываем составляющие. РФ на фоне продаж нефти с дисконтом теряет возможности экспорта нефти через Усть-Лугу. Теряет поставки в Венгрию и Словакию. И в значительной мере теряет поставки в Беларусь. То есть, в краткосрочной перспективе получаем потери до 25-30% от общих экспортных объемов.

Естественно, нефтепроводы восстановят. Но не полностью и не сразу. Потери в годовом выражении могут составить 10-11%. И это много, учитывая общие потери нефтегазовых доходов в России.

А теперь дополнительные вводные. Украина вернулась к тактике ударов по НПЗ. И поразила несколько крупных заводов. Где так же остро стоит вопрос оборудования (помним о санкциях и помним об ударах прошлого года). Значит, отгрузка топлива в европейской части РФ падает. В прошлом году на этом хорошо заработал Лукашенко. Став "очень нужным и полезным" для Путина. Но сейчас нефтепровод "Дружба" стоит. А по ЖД можно доставить в годовом измерении до 4-4,5 млн тонн. Вместо 14-15. Значит, топлива для союзника нет.

Вторая составляющая - военная. В свете учений "Запад - 2025" стоял вопрос о пусть и небольшой, но реальной возможности переброски достаточно большой группировки российских войск. Но если необходимо срочно обеспечить поставку нефти на НПЗ при ограниченной пропускной способности железной дороги, встает вопрос, насколько оправдана и реальна переброска войск. Ведь если будут планы некоей эскалации, необходимо топливо. А если не завезли нефть в Мозырь и Новополоцк, дополнительных объемов нет. Везти из РФ - еще больше перегружать ЖД.

Можно добавить "вишенку" на тортик - в оккупированной части Запорожской области внезапно начали гореть железнодорожные составы с топливом.

Это и повреждение ЖД инфраструктуры и (если такое продолжится) дефицит топлива в войсках.

Таким образом, Украина вновь создает ситуацию, когда проблемы со снабжением становятся фактором, существенно ограничивающим военное планирование российской армии на финальную часть летней кампании. А заодно делают практически невозможной концентрацию крупной российской группировки в Беларуси. Согнать войска, конечно, можно. А что дальше - вопрос.

Ну и, наконец, стоит вспомнить о том, что у Украины, возможно, есть свои планы на финальную часть летней кампании. Тем более, когда активно говорят об "обмене территориями", можно подумать, где получить обменный фонд.

Отдельно стоит отметить, что для Лукашенко ситуация печальна. Темы роста экономики и так снижаются в связи с проблемами в РФ. А проблемы на "Дружбе" не только не позволят немного потрясти кошелек Путина благодаря НПЗ, но и лишают привычных доходов от нефтянки. Такие проблемы - одна из причин, по которым официальный Минск будет пытаться интенсифицироввать контакты с Пекином, Вашингтоном и, возможно, странами Европы. Крутиться надо.